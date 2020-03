Im Spital Bülach gab es schon neun bestätigte Corona-Fälle

Blauer Himmel, milde Temperaturen, Vogelgezwitscher: Beim Spital Bülach herrscht eine idyllische Stimmung. Die Schiebetüren des Haupteingangs öffnen sich. Eine Familie läuft nach draussen. Vater, Mutter, Tochter und Baby. Sie sind neuerdings zu viert. Stolz schiebt das Mädchen den Kinderwagen in Richtung Parkplatz, von wo es mit dem Auto nach Hause geht. Der Start in ein neues Leben hat soeben begonnen. Fast zeitgleich braust ein Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene davon. Dabei wird einem sofort wieder bewusst, wie schmal der Grat zwischen Glück und Unglück sein kann. Zudem merkt man, dass auf der Welt eben doch noch anderes passiert als nur das Coronavirus.

Trotzdem ist die sich immer stärker ausbreitende Atemwegserkrankung im Spital Bülach allgegenwärtig. Reihenweise sind Plakate aufgehängt, die über Hygienemassnahmen und das zurzeit herrschende Besuchsverbot informieren. Der eigentliche Notfall wurde zu einer Art Corona-Zentrale umfunktioniert. Mehrere Schilder weisen darauf hin, wo es zu den Tests und Abklärungen geht. Leute, die verdächtige Symptome aufweisen, sollen dadurch so abgeschottet wie möglich bleiben. Vor der herkömmlichen Notfallaufnahme wurden zahlreiche Gitter sowie zwei Container aufgestellt.

Im abgesperrten Bereich stehen zwei Mitarbeitende des Zivilschutzes. Beide tragen einen Mundschutz. Zum ersten Mal entsteht der Eindruck, dass hier etwas nicht stimmen kann oder zumindest anders ist als sonst. Die Angehörigen des Zivilschutzes haben die Aufgabe, die Personalien der Patienten aufzunehmen, bevor diese – ebenfalls noch ausserhalb des Spitals – gecheckt werden.

Um die medizinischen Abklärungen kümmern sich Steven Cunha und Julia Zepf. Er ist Fachangestellter Gesundheit auf der Intensivstation, sie ist Ärztin. An diesem Morgen können sie sich sogar einige Minuten Zeit nehmen, um von ihrem Corona-Sonderdienst zu erzählen. Cunha sagt: «Die Leute kommen immer zu ähnlichen Zeiten; am Mittag, nach der Arbeit aber auch noch spät Abends.» Der Peak sei noch nicht erreicht. «Wir erwarten nächste Woche einen grossen Ansturm, denn bei Ansteckungen kann es bis zu zwei Wochen dauern, bis Krankheitszeichen auftreten.» Den Angestellten ist deshalb auch eine gewisse Anspannung anzumerken. Niemand von ihnen kann voraussehen, wie stark sich das Virus in den nächsten Wochen und Monaten noch ausbreiten wird und was die Folgen sein werden.

Die Rettungswagen fahren derweil auf dem Weg, der eigentlich nur für Fussgänger vorgesehen ist, direkt vor den Haupteingang. Wo sonst Besucher ein- und ausgehen werden jetzt Notfallpatienten aus den Fahrzeugen in das Spital überführt. Den meisten Patienten, die an jenem Morgen eingeliefert werden, scheint es einigermassen gut zu gehen. Jedenfalls sind alle von ihnen bei vollem Bewusstsein, als sie auf der Bahre aus dem Fahrzeug gehievt werden. Und wieder wird einem klar: Es gibt noch andere Krankheiten als das Coronavirus. Und genau aus diesem Grund ist jeder einzelne von uns darauf angewiesen, dass sich alle an die Massnahmen des Bundesrats und der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich halten. Nur so kann die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden, damit es an den Spitälern weiterhin genügend Platz für die Menschen gibt, welche auf medizinische Hilfe angewiesen sind.

Auch wenn in diesen Tagen am Spital Bülach vieles anders ist als gewohnt, hat man das Gefühl, dass alles sehr geordnet abläuft – zumindest vorerst noch.