Im Städtli lässt man sich vom Regen das Flanieren nicht verderben

Der organisierende Generationenverein Eglisau ging davon aus, dass es am Samstag regnen würde. «Deshalb findet der Flohmarkt in der Aula im Städtli statt», erklärte Vorstandsmitglied Monica Landolt.

40 Kinder wollten sich dort am Vormittag von einem Teil ihrer Spielsachen trennen. Entsprechend geschäftig ging es zu und her, die Stimmung war dennoch entspannt. Im Vordergrund stand für die meisten der jungen Verkäufer die Freude, einem Gleichaltrigen ein Spielzeug weiterzugeben.

Spielzeug fürs neue Bett

Vor Verkaufsende am Mittag gab es für die letzten Kunden grosszügigen Mengenrabatt. Der elfjährige Timo packte die unverkauften Artikel zusammen und freute sich am Umsatz den er gemacht hatte. «Mit dem Erlös von heute trage ich meinen Teil dazu zu meinem neuen Bett bei», sagte der Elfjährige.

Das Handeln und Feilschen gefiel den Kindern. «Wir sind zufrieden mit dem Anlass, und wie es aussieht die Kinder auch», lautete Landolts positives Fazit.

Der Muttertagsmarkt verteilte sich über die Altstadt. Ingesamt 49 Stände mit selbst kreiertem Schmuck, Kräuterpflanzen im Topf und kulinarischen Leckereien säumten die Strassen.

Der Chileplatz, vor malerischer Kulisse am Rhein, war die Bühne für die Velo- und Kinderfahrzeugbörse. Vom rosafarbenen Bobby Car für 12 Franken bis zum schicken, rot lackierten Markenrennrad für 900 Franken gab es für viele Ansprüche etwas im Sortiment.

Auch Inline-Skates, Dreiräder und Trottinettes konnte erstanden werden. Mit breitem Lächeln eilte ein Vater mit seiner Tochter nach Hause. Das Mädchen wollte sofort die ersten Runden mit dem neuen Fahrrad drehen.

Wenig Diskussionsbedarf

Am «Schnörritisch» sassen die vier Kandidaten, die sich für den frei werdenden Gemeinderatssitz bewerben. Das «Schnörren» hielt sich jedoch in Grenzen, die Bürgerinnen und Bürger hatten offensichtlich keine Fragen an die Bewerber. Die Kandidaten nahmen es gelassen.

Christoph Hagedorn stand mit Unterlagen bereit, um die Bevölkerung über das Brückenfest im September zu informieren. Das dreitägige Fest zum 100-Jahr-Jubiläum des Brückenbaus soll gebührend gefeiert werden.

Susi Frischknecht und Verena Truttmann, von Viva Eglisau, machten die Runde durch den Markt und bekamen von den Standbetreibern positive Rückmeldungen. Selbst der Regen konnte die Marktstimmung nicht trüben. «Niemand lässt sich die gute Laune nehmen, die Menschen geniessen offensichtlich das Flanieren dennoch», freute sich Susi Frischknecht.

