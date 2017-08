Im zweiten Anlauf zur Harmonie

«An den Turnieren der höchsten Schweizer Kategorie, an denen wir in dieser Saison angetreten sind, war rangmässig alles dabei: Platz 3, 5, 4 und zuletzt in Basel Platz 2», zählt Alexei Strasser auf, «jetzt fehlt nur noch der Sieg. Ihn am Saisonfinal zu feiern, wäre umso schöner.» Der 2,02 m grosse Blockspezialist lächelt während des Gesprächs in einem Café in der Nähe der Klotener Beachtown verschmitzt. «Im Ernst, ein Podestplatz ist unser Ziel in Bern und wäre absolut realistisch.» Doch auch gegen das aktuelle Schweizer Männer-Duo Nummer 1 im Schweizer Beachvolleyball, Nico Beeler/Marco Krattiger, haben Strasser und sein alter und neuer Compagnon Sébastien Chevallier heuer schon einmal gewonnen. «An einem guten Tag können wir sie wieder schlagen», schätzt Strasser.

Stehen er und Sébastien Chevallier, in der Schweizer Team-Rangliste als fünftbestes der aktuell bestehenden Duos geführt, am Freitagabend nach dem Turnierende auf dem Berner Bundesplatz auf dem Siegerpodest gar ganz zuoberst, so wäre dies nicht nur der dritte Gewinn eines nationalen Elite-Meistertitels für Chevallier und Titel Nummer 2 für Strasser. Sondern es wäre auch die vorläufige Krönung einer ungewöhnlichen Wiedervereinigung – und der beste Beweis dafür, dass im Beachvolleyball verschiedene Wege zum Erfolg führen.

Zwei, die sich ergänzen

Die beiden 30-Jährigen gehörten beide lange Zeit dem Schweizer A-Nationalkader an und trainierten ganzjährig am Beachvolleyball-Leistungszentrum in Bern. Im Herbst 2015 beendete Chevallier seine internationale Karriere, ein Jahr später gab Strasser nach vier Jahren im National­kader den Rücktritt. Die Saison 2016 liess Chevallier komplett aus, gab aber heuer sein Comeback. Dies ausgerechnet an der Seite Strassers. Beide hatten vor drei Jahren bereits ein Duo gebildet, ihre Zusammenarbeit aber nach nur einer gemeinsamen Spielzeit im Herbst 2014 wieder beendet. Die erhofften Erfolge waren damals nur spärlich gesät, und dass beide gewisse Differenzen hatten, galt als offenes Geheimnis. Umso erstaunlicher erscheint es auf den ersten Blick, dass sie drei Jahre später erneut zusammenspannen.

«Beachvolleyball ist so ein cooler Sport, darum habe ich gar nicht gross überlegt, als Alexei mich im letzten Winter gefragt hat, ob ich mit ihm zusammenspielen möchte», verrät Sébastien Chevallier. Der Genfer, der seit rund einem halben Jahr gemeinsam mit seiner Partnerin in Winterthur wohnt, sagte jedoch nicht nur wegen der geografischen Nähe zum Stadtzürcher Strasser zu. «Für mich als klein gewachsener Abwehrspezialist ist es ideal, mit dem grossen Blocker Alexei zu spielen. Sportlich ergänzen wir uns gut und können darum noch vieles zusammen erreichen.» Ausserdem hätten sie gemerkt, dass das Zwischenmenschliche gut stimme, «jetzt», wie Chevallier betont.

Veränderter Fokus

Alexei Strasser meint dazu: «Persönlich haben wir einander immer gern gemocht, aber sobald man als Profis zusammenspielt, so viel Zeit miteinander verbringt, wird alles anders, dann ist es fast wie in einer Beziehung.» Er und Chevallier seien einander sehr ähnlich. «Wir sind beide Leadertypen. Ich denke, weil wir damals die Rollen untereinander nicht gut aufteilen konnten, hat es nicht so gut gepasst.» Gänzlich alles falsch hätten sie auch damals nicht gemacht, betont Strasser. Drei Viertelfinaleinzüge an Grand-Slam-Turnieren auf der World Tour sowie zwei Halbfinalqualifikationen an tieferklassigen World-Tour-Events zeugen davon.

Dass sie heuer als Team besser seien als zu ihrer ersten gemeinsamen Zeit, erklärt Alexei Strasser zum einen mit der gewachsenen Erfahrung, welche die Toleranz erhöhe. Und zum andern mit dem veränderten Fokus. «Wir haben beide unsere internationalen Karrieren beendet und spielen Beachvolleyball als Ausgleich zu Beruf und Studium», sagt Strasser, der ein Unternehmen für den Vertrieb gesunder Snacks gegründet hat und seit kurzem zudem als Berater für Start-up-Unternehmen im Bereich von Blockchain-Technologien und Kryptowährungen tätig ist.

Eine breite Basis

Darum sähen sie heute vieles lockerer als früher – was sportlichen Ehrgeiz freilich nicht ausschliesst. Alexei Strasser: «Wenn wir im Sand stehen, wollen wir immer gewinnen.» Mit etwas grösserem Aufwand als den heurigen ein bis zwei Sandtrainings pro Woche könne das im nächsten Jahr noch häufiger auch gegen die Nationalkader-Duos gelingen. Sébastien Chevallier drückt es allgemeiner aus: «Unser Ziel ist, alle gegnerischen Teams möglichst oft zu schlagen.»

Während der 30-Jährige, der kurz vor dem Abschluss sei­­nes Sekundarlehramts-Studiums steht, sich vor den Schweizer Meisterschaften punkto eigener Stärken und Schwächen bewusst bedeckt gibt, verrät Strasser: «Wir haben eine breite technische und taktische Basis, auf der wir aufbauen können, und eine grosse Balance von Qualitäten. Der Bereich Angriff sticht sicherlich heraus, dort leben wir von unserer Sprungkraft und Schnelligkeit.» Dazu kämen ein gewisser Spielwitz und jene Erfahrung, die helfe, auch in heiklen Situationen kühlen Kopf zu bewahren. Eine gute Mischung, die schon ab heute in Bern den Erfolg bringen könnte. (Zürcher Unterländer)