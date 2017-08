Immer der feinen Nase nach zum Ziel

Um es vorweg zu nehmen: Der in der Jägersprache Schweissprüfung genannte Test ist alles andere als einfach: Acht Gespanne, bestehend aus Hund und Herrchen, sind zur Prüfung angetreten, nur fünf schafften sie.

Enorm guter Geruchssinn

Auch Jäger können einmal einen Fehler machen. Auf der Jagd kann es vorkommen, dass eine Wildsau oder ein Reh nicht richtig getroffen wird. Die zähen Tiere flüchten sofort und oft sehr weit. Der Mensch mit seinen recht verkümmerten Sinnen hat da kaum eine Chance, das verletzte Wild zu finden.

Auch der Strassenverkehr bleibt für Wildtiere nicht ohne Folgen. «Jede Stunde kollidiert in der Schweiz ein Auto mit einem Reh», hält der Schweizerische Versicherungsverband in der Auswertung eines Präventionsprojekts fest. Oft sterben die Wildtiere dabei nicht sofort, sondern fliehen verwundet.

Hier kommt nun der ausgebildete Hund des Jägers ins Spiel: Dank seinem hochsensiblen Geruchssinn kann er einer Fährte kilometerweit folgen und so zum verletzten Tier führen. Michael Vogt, der Obmann der Jagdgesellschaft Oberglatt betont: «Ein Hund riecht 800 Mal besser als ein Mensch.» Mit seiner feinen Nase könne der beste Freund des Menschen eine Fläche in der Grösse eines Fussballfelds erfassen, ergänzt der Niederglatter Samuel Ramseyer, Obmann der Jagdgesellschaft Sanzenberg (siehe Kasten).

«Wahnsinnig nervös»

Es ist Sonntag, 7.30 Uhr. Bei der Jagdhütte oberhalb von Weiach haben sich rund 20 Leute eingefunden. Acht davon haben ihren Hund mitgebracht. Als Rassen sind vertreten: Alpenländische Dachsbracke, BGS, Beagle, Deutsch Langhaar, Steirische Bracke und Cocker Spaniel. Sie sind gekommen, um sich und ihren Hund testen zu lassen.

Nach dem Gruppenfoto kontrolliert Prüfungsleiter Ueli Eicher die Chips der Hunde. «Aber einer nach dem anderen, sonst gibt es hier ein Hundekonzert», moniert er. Die Hunde machen einen disziplinierten Eindruck, auch wenn sich zwei gelegentlich ein bisschen anknurren.

Unter den acht Prüflingen ist eine einzige Frau zu finden: Marie-Claire Müller. Die Oberglatterin ist nicht nur Pächterin in der dortigen vierköpfigen Jagdgesellschaft, sondern hat sich auch zur Jagdaufseherin weitergebildet. Sie ist mit ihrem vierjährigen Ami, einem Deutsch Langhaar, zur Prüfung erschienen. «Ich bin wahnsinnig nervös», gesteht sie unumwunden. Die Aufregung scheint jedoch umsonst, denn sie und ihr Ami bestehen die Schweissprüfung bravourös.

Fährte von 500 Metern Länge

«Schweiss» bedeutet in der Jägersprache Blut. Da verletzte Wildtiere beim Flüchten in aller Regel Blut verlieren, hinterlassen sie wortwörtlich eine Blutspur. Dieser Spur muss der Jägerhund zielgerichtet und «fährtentreu» folgen können. Nur so kann die «Nachsuche» nach einem verwundeten Tier erfolgreich sein.

Ob Herr und Hund das Zeugs dazu haben, wird an der Schweissprüfung festgestellt. Dazu haben die Richter für jeden Prüfling zusammen mit dem Revierverantwortlichen am Vortag eine 500 Meter lange Spur kreuz und quer durch den Wald gelegt. Zu diesem Zweck laufen sie die Strecke mit dem sogenannten Fährtenschuh ab, an welchem zwei Rehklauen montiert sind.

Ja die Spur nicht verlieren

Von Zeit zu Zeit haben die beiden Richter die Klauen mit ein paar Blutstropfen versehen. Durch den Fährtenschuh entstehen sogenannte Bodenverletzungen, das heisst Klauenabdrücke, die den Geruch des Wildtiers enthalten. Auch lassen die Prüfer manchmal einige Tropfen Blut auf den Boden fallen. Am Ziel – dort, wo das erschöpfte Wildtier liegen würde – haben die Richter ein Stück Fell oder «Wilddecke», wie es die Jäger nennen, hingelegt.

Verliert ein Hund an der Prüfung zum dritten Mal die Fährte dermassen, dass die Richter ihn «abrufen» und auf die richtige Spur bringen müssen, fällt das Nachsuchegespanne durch. Es fällt auch durch, wenn das Ziel erst nach mehr als einer Stunde erreicht wird, denn das Leiden des Wildtiers soll von möglichst kurzer Dauer sein.

«Sehr streng für den Hund»

Christoph Lutz aus Gockhausen legt seinem Beagle Dyson das «Gstältli» mit der langen orange-leuchtenden Leine an. Er ist einer der elf Pächter des Cholfirsts, des grössten Reviers im Kanton. In flottem Tempo nimmt der knapp eineinhalbjährige Dyson die Verfolgung der Fährte auf. Doch dann, bei einer Gruppe kleiner Fichten, schweift er eine Zeitlang umher, hier suchend, dort suchend. Eine Weile macht Lutz das mit, doch dann befördert er seinen Hund an den Startort zurück: Auf ein Neues!

Diesmal geht alles gut. Nichts kann Dyson mehr ablenken oder ihn von der Spur abbringen. Hochkonzentriert eilt er vorwärts mit der Nase stets am Boden und den Schwanz aufgerichtet. Voller Freude stürzt er sich schliesslich auf das Fellstück am Ziel. – Klar bestanden, urteilen die Richter Daniel Hurni und Elisabeth Duss. «Der Hund ist sehr schön auf der Fährte geblieben», sagt Richter Hurni. Und Dyson habe stets einen frischen Eindruck gemacht. «Die Fährtenverfolgung ist nämlich sehr streng für den Hund. Deshalb hat der Hundeführer auch immer eine Flasche Wasser für sein Tier dabei.»

Nervös sei er vor der Prüfung eigentlich nicht gewesen, sagt Jäger Lutz, «aber ich war bekümmert, ob ich Dyson würde richtig lesen und interpretieren können», sagt er auf der Fahrt zurück zur Jagdhütte. Dort dürfen Dyson und Unix, der zweite Beagle von Christoph Lutz, miteinander spielen.

(Zürcher Unterländer)