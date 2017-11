In Bülach Nord sind die ersten 20 Wohnungen verkauft

Wohl haben die Bauarbeiten auf dem Guss-Areal von Bülach Nord erst vor zwei Monaten ange­fangen. Den im Nordosten angrenzenden sogenannten Baubereich 8 hatte die Allreal aber zeitlich vorgezogen: Von den vier roten Mehrfamilienhäusern am Waldrand (Adresse Fangletenstrasse) hatte der Rohbau schon Mitte August gestanden – und mit dem Herbst fing die Ver­mietung an; besser gesagt wenigs­­­tens die Reservation.

Denn der Status «vermietet» ist bislang noch an keine der insgesamt 76 Woh­nungen vergeben worden. Re­serviert hingegen sind die ers­­­ten 14 Wohnungen. Ein erster klei­ner Gradmesser dafür, auf welche Ange­bote sich die potenziel­len Neu-Bülacher stürzen könn­ten.

Nach den bisherigen Reservationen zu urteilen, sind die kleineren Wohnungen am beliebtesten: von den insgesamt 14 Objekten mit 2½ Zimmern sind 6 «reserviert», von den 3½-Zimmer-Wohnungen (total 25 im Ange­bot) sind es 7. Bei den 4½-Zimmer-Wohnungen, von denen es an der Fangletenstrasse mit 31 Objekten die meisten gibt, sind noch 30 «frei». Von den 6 gros­sen 5½-Zimmer-Wohnungen schliess­lich sind noch alle zu haben. Den Bezugstermin gibt die Allreal mit Herbst 2018 an.

Jede vierte Wohnung vergeben

Schon etwas mehr Aussagekraft hat die Liste der fünf Mehrfamilienhäuser der Baubereiche 3 und 4, also der Teilüberbauung zwischen der Soli- und der Gussstrasse. Dort gibt es ausschliesslich Eigentum zu erwerben, insgesamt 73 Wohnungen. Mit dem Verkauf hatte man im Sommer angefangen, Ende August lud die Allreal die 380 angemeldeten Interessenten zu ersten Verkaufsanlässen ein. Aktuell sind 20 Wohnungen verkauft (und eine reserviert) – das sind 27 Prozent oder gut jede vierte Wohnung.

Was die Nachfrage nach Zimmeranzahlen angeht, verteilt es sich hier etwas besser: Von den 5 2½-Zimmer-Wohnungen sind bereits 4 verkauft, von den 3½-Zimmer-Wohungen (insgesamt 28) sind derweil «erst» 7 vergeben, genau gleich viele wie von den total 30 4½-Zimmer-Objekten. Von den 11 grössten Wohnungen sind 4 verkauft.

Mit dem Bezug der Wohnungen muss gegenüber der Fangletenstrasse noch ein ganzes Jahr länger gewartet werden – bis im Herbst 2019. Nach und nach werden nun auch die übrigen Baubereiche folgen; am Ende werden allein auf der Guss-Seite 416 Wohnungen entstanden sein – hinzu kommen all die Gewerbe- und Verkaufsflächen der elf Gebäude, die im Eigentum der Credit Suisse sein werden – dort sind bereits erste Ateliers und Büros vermietet, über die Wohnungen ist noch nichts bekannt.

Dasselbe gilt für die westliche Seite des neuen Stadtteils, also das Glasi-Areal. Dort ist der Verkaufsstart für die Eigntumswohnungen gemäss der Steiner AG für Frühling 2018 vorgesehen, der Bezug der ersten Wohnungen dann 2021.



Infos zu Verfügbarkeit und Preisen www.buelachguss-miete.ch bzw. www.wohneigentum-buelachguss.ch. Über diese Webseiten ist auch eine virtuelle Besichtigung der Wohnungen mittels einer Virtual-Reality-Brille möglich. (Zürcher Unterländer)