In Costa Rica herrschen andere Marktsitten

«So etwas gibt es bei uns nicht», sagte Federico Fernàndez aus Heredia, Costa Rica. «Wir haben wohl die verschiedensten Märkte mit Gemüse, Früchten, Fischen und Fleisch, aber keine Möglichkeit, in gemütlicher Runde an den Tischen zu sitzen, uns von Politikern bedienen zu lassen und ein feines Frühstück bei unterhalt­samer Blasmusik zu geniessen.» Der 48-jährige Costa Ricaner verbrachte 1997 ein Jahr bei einer Gastfamilie in Riedt und war am vergangenen Wochenende zu Besuch im Zürcher Unterland. Beeindruckt war Fernàndez von der Pünktlichkeit des öffentlichen Verkehrs, dem vielen Schnee in den Bergen und dem freundlichen Umgang der Händler und Besucher am Neeri-Märt. «Ich fühle mich hier so wohl», erklärte er in fehlerlosem Deutsch, das er bei seinem Schweizer Aufenthalt gelernt hatte.

Jahrzehntealte Tradition

Seit über 35 Jahren ist der Märt ein Treffpunkt der Neerer und Riedter und jener, die einmal dort gewohnt haben. Nicht so weit entfernt wie Fernàndez wohnt Heidi Rechberger. Sie lebt jetzt in Niederhasli, kommt aber regelmässig zu jedem Neeri-Märt. «Hier kann ich frische Produkte kaufen und treffe alle meine Bekannten wieder», gestand die Heimweh-Neeracherin. Wie sie waren über 200 Besucher am Samstag zum traditionellen Muttertags-Neeri-Märt gekommen. So viele wie schon lange nicht mehr. Ob es daran gelegen hatte, dass der Gemeinderat und die Verwaltung als kompetentes Servicepersonal ihre Bürger bedienten und den Müttern ein Blumentöpfchen schenkten, oder am schönen Wetter, blieb offen. Für Gemeindepräsident Markus Zink ist klar: «Es ist die Wohlfühl­gemeinschaft in der vertrauten Umgebung, welche die offene und freundliche Stimmung hier ausmacht. Ich bin froh, gibt es immer wieder Leute, die sich für die Erhaltung des Marktes einsetzen.» Dazu gehört auch der Flohmarkt in der Zivilschutzanlage.

Angebot erweitern

Rund ein Dutzend Marktfahrer boten auch diesmal im Innenhof der Schulanlage Sandbuck ihre Produkte an. Wie immer waren es Gemüse, Früchte, Blumen, Brot, Käse und Setzlinge. Diese stammten diesmal auch aus der Glattfelder Biogärtnerei Enzian. Gefragt waren Cherrytomaten-, Gurken- und Zucchettisetzlinge. Gärtner Richard Angehrn weiss auch warum: «In durchmischten Gemeinden wie Neerach pflanzen viele Einwohner auch auf ihren Balkonen Kräuter und Gemüse an.»

Zum letzten Mal dabei waren Werner und Heidi Wälle aus Hochfelden, die ihr eigenes Joghurt und zahlreiche Schweizer Käsesorten anboten. Ende Monat wird ihre Milchhütte geschlossen. Direkt neben den hausgemachten, leckeren «Cou’fou-Bri­clets Vaudois» von Piroska Trachsel-Jacquin hatte Claudia Breiter aus Riedt neu einen Stand mitexklusivem Energetix-Magnetschmuck aufgebaut, der heilsame Wirkung haben soll. Speziell die Magnawell-Einlegesohlen würden gemäss Anbieterin den Füssen sozusagen Flügel verleihen. Ruth Hüppi, Co-Präsidentin von Neerach-Kultur, freute sich über den gelungenen Märttag, betonte aber: «Wir hätten schon gerne noch einige Verkaufsstände mehr. Es fehlen zum Beispiel Fleisch und Fisch oder ein Angebot mit Crêpes.» (Zürcher Unterländer)