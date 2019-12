In Dietlikon bricht die Steuerkraft ein – es drohen höhere Steuern

Eine fast 100-prozentige Einigkeit im Abstimmungsverhalten bedeutet noch lange nicht, dass eine Sache langweilig sein muss. Das haben die 113 Stimmberechtigten Dietliker (2,4 %) an ihrer Gemeindeversammlung vom Montagabend bewiesen. So stimmten sie zwar sämtlichen Vorlagen – mit einer kleinen Ausnahme – unisono zu.

Keine einzige Gegenstimme gabs für die separat behandelten Jahresbudgets von Schule sowie Politischer Gemeinde. Insgesamt rechnen die Dietliker Behörden für 2020 mit einem Defizit von 2,8 Millionen Franken, während der Gesamtaufwand auf 69,8 Millionen Franken veranschlagt wird. Dass dies auf Dauer nicht aufgehen kann, sorgte an diesem Abend nicht weiter für Diskussionen.

Zwar betonte der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) Beat Lüönd (SVP), dass seine Kommission besorgt sei, um die finanzielle Entwicklung der Gemeinde. «Wir verlieren eine ganze Menge Steuereinnahmen wegen passiver Steuerausscheidungen. Unsere Steuerkraft wird zusammenfallen.» Dies passiert auch aufgrund von Einschätzungen von Firmen, die in Dietlikon steuerpflichtig sind, aber auch anderswo Steuern abliefern müssen. Das kantonale Steueramt habe die jährlichen Steueranteile für Dietlikon für die zurückliegenden Jahre ab 2011 bis heute viel tiefer angesetzt als man erwartet hatte.

Steuerfuss von 92 Prozent

Insgesamt rechnet der zuständige Gemeinderat Marc Schüpbach (FDP) mit dem Ausfall von 1,15 Millionen Franken durch diese Steuerausscheidungen, was rund 4 Prozentpunkte beim Steuerfuss ausmacht. Zudem führte der Finanzvorsteher auch aus, dass im laufenden Jahr 1,5 Millionen Franken weniger an ordentlichen Steuereinnahmen generiert werde in der Gemeinde.

RPK-Präsident Lüönd machte ausserdem klar, dass die Gemeinde dies selber ausgleichen müsse, da man weder zu den Geber- noch zu den Nehmergemeinden im kantonalen Finanzausgleich gehören werde in den kommenden Jahren. Er wies darauf hin, dass dies künftig mit Einsparungen und falls nötig auch mit einer Steuerfusserhöhung zu bewerkstelligen sei.

Weil aber eine «Hü-und-hott»-Politik nicht angezeigt sei, empfahl die RPK dennoch den Gesamtsteuerfuss (Schule und Politische Gemeinde) unangetastet bei 92 Prozentpunkten zu belassen. Dagegen wehrte sich niemand im Saal, womit die Dietliker auch im nächsten Jahr den vierttiefsten Steuerfuss des Bezirks Bülach behalten werden hinter Winkel (76%), Lufingen und Nürensdorf (je 90%).

Kritik an teurem Wohnraum

Weiter haben die Dietliker den privaten Gestaltungsplan Ufwisenhalde für fünf Wohnblöcke mit 58 Wohnungen bewilligt. Es war das einzige Traktandum, welches eine Gegenstimme provozierte. Kritik gabs, weil auf dem Areal zwischen Bassersdorfer- und Aufwiesenstrasse günstiger Wohnraum verschwinden wird. «Die jetzigen Bewohner werden keinen gleichwertigen Ersatz mehr finden in Dietlikon und Umgebung», störte sich ein Besucher der Versammlung. Allzu teuer sollen die Wohnungen jedoch nicht werden, beschwichtigte Gemeindepräsidentin Edith Zuber (SVP). Das sei nicht die Absicht der involvierten Sulzer Vorsorgestiftung. Bauvorsteher Philipp Flach (SP) erklärte indes, die Gemeinde werde 20 Prozent des Mehrwerts abschöpfen, welcher die Stiftung durch den Gestaltungsplan bekommt. Es sind dies total 258000 Franken.

Genehmigt wurde auch die Abrechnung über rund 12000 Franken Planungskosten für eine zweite Notunterkunft für Asylsuchende. Der eigentliche Bau musste dank sinkender Asylzahlen schon gar nicht erstellt werden. Ausserdem wurde einer komplett neuen Friedhofsverordnung zugestimmt. Sie ersetzt die Alte aus dem Jahr 1989.