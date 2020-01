In Hochfelden gibts wieder Theater

Eine Bauernstube mit grünem Kachelofen, dazu ein rot-weiss karierter Vorhang, bequemes Sofa und Esstisch – man wähnt sich als Zuschauer bereits im gemütlichen Lindenhof. Und ist gleich auch mittendrin in einer Szene. «36 Stunden bin ich mit ihm in den Wehen gelegen», seufzt Marie. «Ach nein, 37 Stunden sollte es ja heissen», korrigiert sie sich gleich selbst. Spontanes Gelächter der Schauspieltruppe folgt sogleich. Souffleuse Brigitte Ringgenberg hilft, wenn einige Textstellen noch nicht so ganz verinnerlicht sind. Es bleibt allerdings Zeit, denn Premiere ist erst Ende Januar.

Regisseurin Sylvia Angst ist zufrieden mit ihrer Truppe. Seit Mitte August sei man am Proben. Am heutigen Tag stehen die Schauspieler und Schauspielerinnen zum dritten Mal auf der Bühne. «Die Proben sind gut angelaufen. Es ist schön, dass wir nun endlich auf der Bühne proben können, denn ohne Requisiten stimmt die Atmosphäre einfach nicht.» Der Text sitze bereits mehr oder weniger, doch es gehe nun auch darum, genau am richtigen Ort zu stehen. Rund 25 Proben sowie zusätzliche Leseproben brauche es, bis ein Stück sitze. «Wir haben dieses Jahr ein lustiges Stück mit Action ausgewählt. Ausschlaggebend für die Stückauswahl sind zudem immer auch die Anzahl Rollen sowie die Eignung der Typenbesetzung für die neun Spieler.»

Viel Ärger um ein Testament

Im Lustspiel in drei Akten von Lukas Bühler geht es um den Lindenhof, um dessen vor kurzem verstorbenen kinderlosen Besitzer und sein Testament. Denn wem soll in Zukunft der Hof gehören? Natürlich gibt es etliche Erbwillige, auch wenn diese auf den ersten Blick nicht ganz für einen Bauernhofbetrieb geeignet scheinen. Doch allenfalls liesse sich auch eine Hotelanlage aus dem Betrieb machen... Vielleicht gelingen diese Pläne dank eines gefälschten Testaments? Glücklicherweise gibt es bei all den Turbulenzen Zeichen von höherer Gewalt, und Geisterjäger Harzenmoser, welcher den Geist von Onkel Godi vertreiben soll, verhilft wohl einigen zum Glück.

Andreas Fürst spielt die Rolle des Hansjakob. Ein bisschen «beschränkt» muss er sich auf der Bühne geben, denn er kämpft nicht nur um die schöne Jacqueline-Isabelle, sondern auch mit seinem «Legostenikerproblem». «Es macht Spass, einen Doofen zu spielen und gleichzeitig mit Jacqueline-Isabelle zu schäkern», erzählt er lachend. Anfangs habe er sich noch etwas schwer getan mit dem Text, vor allem bei den schnellen, kurzen Dialogen. «Doch je länger man auf der Bühne steht, desto einfacher wird es.» Die Liebe zum Theater habe er wohl von seinem Vater Heinz geerbt. Auch dieser steht im Stück als Knecht Guschti auf der Bühne.

Jeden Tag wird geübt

Für Elisabeth Moning, welche die Rolle der Marie spielt, steht der Spass im Vordergrund. Zum achten Mal ist sie mit auf der Bühne, gehört beinahe schon ein wenig zum Inventar. Jeden Tag übe sie ihren Text. «Doch daheim zu üben, ist nicht das Gleiche wie auf der Bühne.» Eine Herausforderung sei vor allem die Textpassage mit der Anzahl Wehenstunden. «Manchmal weiss ich wirklich nicht mehr genau, wie viele Stunden ich in den Wehen gelegen haben soll.»

Während es auf der Bühne einiges Gelächter um das Wort «spuken» oder «spucken» gibt, kümmert sich Regisseurin Sylvia Angst kurz um die Kleidung und das Richten der Mikrofone. Bis zur Premiere wird das Ensemble alles im Griff haben.