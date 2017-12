In Kloten werfen die Kinder wieder Konfetti

Beinahe wäre die 15. Klotener Kinderfasnacht im Jahr 2016 unter dem Motto «Wild Wild West» die letzte ihrer Art geworden. An der mangelnden Begeisterung der Kinder hat es nicht gelegen, wie ein Film des Anlasses auf Youtube beweist. Er zeigt einen vollen Stadtsaal und Scharen von Konfetti werfender Cowboys und Indianerinnen auf der Bühne. Und doch mussten die Kostüme in diesem Jahr im Schrank und die Instrumente der Guggenmusik stumm bleiben. Roman Hänggi, langjähriger Präsident des Organisationskomitees, hatte sich nach zehn Jahren Engagement zurückgezogen, eine Nachfolge war nicht in Sicht.

Bisherige tragen mit

Vor zwei Monaten übernahm nun ein neues OK mit einem Co-Präsidium von Daniel Bosshard und Jessica Isler das Ruder. Mit Chantal und Peter Späni sowie Primus Krieger stellen sich weitere Bisherige zur Verfügung.

Die Kinderfasnacht steht neu unter der Trägerschaft der Vereinigung Freizeit Kloten (VFK), die auch im OK vertreten ist. Die VFK will damit eine gewisse Professionalität sicherstellen. «So gibt es neu ein Vereinsbudget, welches über die Vereinigung läuft, eine Postadresse, ein Materiallager und eine Haftpflichtversicherung für die Teilnehmer», sagt Felicia Nater, Freizeitleiterin beim VFK. «Der Anlass spricht unsere Zielgruppe an und passt sehr gut in unsere übrigen Angebote», erklärt Nater das Engagement. Weiterhin als Partnerin mit dabei ist auch die Stadt Kloten. Das neue Organisationskomitee verzichtet auf den Umzug vom Bahnhof Kloten zum Zentrum Schluefweg. Zu gross sei der Aufwand, zu wenig attraktiv die Route.

Bewährte Attraktionen

Abgesehen davon muss ein eingefleischter Fasnächtler am 4. Februar im Stadtsaal Schluefweg aber nichts entbehren. Der Anlass, der um 14.14 Uhr startet, steht unter dem Motto «Römerzeit». Für die Musik sind erneut die Musiker der «Chlüppliseck Chloote» und für die Unterhaltung die Clowns der Theatergruppe «Kichererbse Roseway» mit Clown Schlufi. Eine Schminkecke, die Sirupbar sowie Essen und Getränke fehlen auch bei der Neuauflage nicht, genauso wenig wie die Masken- und Kostümprämierung für die kleinen Böögli. Neu gibt es einen Wettbewerb, einen gesponserten Drink und eine kleine Überraschung zum Schluss.

«Eine Herzensangelegenheit»

In den vergangenen Jahren haben jeweils rund 400 Personen am Anlass teilgenommen. «Um den Sponsoren etwas zu bieten, werden sie künftig auf Flyern und im Programmheft aufgeführt», sagt Nater. Und in diesem Programmheft wird denn auch zu lesen sein, weshalb sich die neue Trägerschaft für den Anlass engagiert. «Für die Vereinigung Freizeit Kloten ist die Kinderfasnacht eine Herzensangelegenheit, mit so vielen verschiedenen Kulturen in einem Raum, mit strahlenden Kindern und glücklichen Eltern», schreibt Gisela Lippmann, Präsidentin der VFK.

Die Klotener Fasnacht ist gerettet. Trüber sieht es in anderen Unterländer Gemeinden aus, in Dietlikon beispielsweise. Dort muss die Kinderfasnacht diesen Winter nach 34 Jahren ausfallen. Auch nach mehreren Aufrufen fand sich dort niemand, der die Organisation übernehmen wollte. Fehlende Freiwillige führten auch in Dielsdorf zum Aus des Traditionsanlasses.

(Zürcher Unterländer)