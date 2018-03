In Oliv und Orange vereint gegen die Fluten

Wenn der Bach kommt, wirds rasch ungemütlich in Bassersdorf. Unwetterfronten, plötzliche Sommergewitter und längere Starkregenphasen lassen die Verantwortlichen regelmässig sorgenvoll in Richtung Dorfzentrum blicken. «Innert Minuten kann der Bach ein Mehrfaches an Wasser­ führen», erklärt Stefan Vogler, Kommandant der lokalen Feuerwehr.

Aus dem harmlosen Bächlein kann so ein reissender Strom werden. «2007 hatten wir ein Hochwasser, das im Gemeindehaus das Archiv teils geflutet hat.» Ab rund 8 Kubikmeter Wasser­menge gibts Probleme im Dorf, dann fliesst das Wasser nicht mehr unter allen Brücken durch. Lange war der Kreisel das Nadelöhr, seit 2012 ist dies kein Problem mehr, aber oberhalb und unterhalb des neu gebauten Kreisels samt vergrösserten Wasserdurchlässen vermag das Bachbett nach wie vor keine grösseren Ab­fluss­mengen aufzunehmen.

«Stop Aqua» hiess es nun am vergangenen Mittwoch. Vor dem Bassersdorfer Feuerwehrdepot Ufmatten stehen 60 Männer und Frauen von zwei Organisationen, um gemeinsam den Ernstfall einer drohenden Überschwemmung zu proben.

Der Ausbildungschefgibt den Ton an

Dass nebst den mehrheitlich orange leuchtenden Feuerwehrkräften auch Männer in oliv schimmernden Uniformen bereitstehen, ist ein Novum. Es sind Zivilschützer, die mit 40 Mann gar in der Mehrheit sind. Sie stammen von der neu gebildeten Zivilschutzorganisation Hardwald (ZSO). Diese wurde 2015 ins Leben gerufen und umfasst nun eine schlagkräftige Schnell­einsatztruppe von Mitgliedern aus Kloten, Opfikon, Wallisellen, Dietlikon und Bassersdorf. Kommandant Peter Schwarz ist ebenfalls da, verfolgt die Übung aber aus der Beobachterperspektive mit den Gästen.

Einsatzleiter Daniel Vogler erklärt die Bedrohungslage vor versammelter Mannschaft.

Einsatzleiter ist an diesem Abend der Ausbildungschef der Feuerwehr, Daniel Vogler. «Die Politik verlangt mehr Kooperation», sagt er, «das wollen wir jetzt in die Praxis umsetzen.» Ein Konzept für Hochwasserschutz hat die Gemeinde schon seit Jahren, in einem so grossen Rahmen getestet wurde es aber noch nie.

Vor versammelter Mannschaft er­klärt der 40-Jährige sodann das Übungsszenario: «Eine Warm­front bringt uns viel Regen. Zusammen mit dem noch vorhandenen Schnee ergibt sich plötzlich eine gefährliche Situation.» Das Kommando habe von sich aus reagiert und auch den Zivil­schutz beigezogen. Das ist zwar nicht die «normale» Vorgehensweise, kann aber gerade bei drohender Hochwassergefahr in Bassersdorf so passieren.

Praktische «Lenoir-Sperren» stellen sich gegen die Fluten

Während die Feuerwehrleute und Zivilschützer loslegen und davonbrausen, führt der Bassersdorfer Feuerwehrkommandant die Gäste zu den neuralgischen Stellen. Auf dem Dorfplatz weist er auf bauliche Details hin, damit das Hochwasser nicht über den Platz, sondern entlang des Gebäudes in einem dortigen Kanal abfliessen würde. Und auch die Tiefgaragenzufahrt sei nur deswegen so überhöht, dass kein Wasser vom Bach her über die Strasse hineinlaufen kann.

Eine Drohne des Zivilschutzes wurde ebenfalls getestet.

Bei der Sagi liegen bereits sogenannte Lenoir-Sperren, das sind Kunststoffblachen, quer über die Strasse. Auch im inzwischen gesperr­ten Dorfzentrum sind die orangen Teile wenig später in Position gebracht. Sie würden sich im Wasserstrom aufrichten und die Fluten stoppen sowie ablei­ten lassen. Alles funktioniert fast wie am Schnürchen. «Klar könnten wir noch etwas schneller sein, aber deshalb üben wir ja, damits im Ernstfall besser klappt», meint der Einsatzleiter.

Beim Schlussrapport vor dem Depot wird rasch klar: Das Hochwasserkonzept funktioniert, ebenso die Kooperation zwischen Orange und Oliv. Bassersdorf ist für Hochwasser ziemlich gut gerüstet. (Zürcher Unterländer)