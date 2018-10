In Opfikon bahnt sich eine erste Eiszeit an

Wallisellen hat eine, die Eishockey-Städte Kloten und Zürich sowieso: eine Kunsteisbahn. Nun ist auch Nachbargemeinde Opfikon an der Reihe – wenn auch nur temporär. Denn vom 3. November bis 22. Dezember heisst es «Opfikon on Ice». Auf dem Areal des Opfiker Schulhauses Lättenwiesen lädt in dieser Zeit eine 18 mal 30 Meter grosse Eisfläche zum Schlittschuhlaufen ein.

Wie Roger Würsch, Leiter der Opfiker Schulverwaltung, erklärt, ist es eine einmalige Aktion, die im Rahmen der 50-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt Opfikon durchgeführt wird. «Die Idee dazu stammt aus der Schule», sagt Würsch. Deshalb ist die Eisbahn während den Unterrichtszeiten auch für die Opfiker Schulen reserviert. «Ziel ist es, dass jede Klasse mindestens einmal aufs Eis kann», führt Würsch aus. Für die Öffentlichkeit zugänglich ist das Eisfeld dennoch täglich ab 16 Uhr sowie an den Wochenenden.

Zweimal kurz vor Abbruch

«Ursprünglich wollten wir das Eisfeld auf dem Autobahndeckel erstellen», sagt Würsch. Das Vorhaben an jener Stelle wurde allerdings durch Einsprachen blockiert. «Jedesmal wenn wir eine Hürde überwunden hatten, kam die nächste», sagt Würsch. Zweimal wollten die Verantwortlichen das Projekt, das vor zwei Jahren seinen Anfang nahm, ganz kippen. Mit dem Wechsel des Austragungsortes ging es danach aber wieder vorwärts.

Für die Finanzierung des Unterfangens konnten zahlreiche Firmen gewonnen werden, die Sponsorengelder in der Höhe von 180 000 Franken gesprochen haben. Weitere 20 000 Franken kommen von der Schule Opfikon.

Wer sich nicht selber auf Glatteis wagen will, der kann entweder vom Imbiss-Chalet «Gerundo’s on Ice» und «Schmid’s Fondue-Chalet» aus dem Treiben auf dem Eis zusehen. Letzteres bietet je nach Bestuhlung 90 bis 120 Plätze. Neben einer grossen Eröffnungshow sind mehrere Anlässe geplant (siehe rechts).

(Zürcher Unterländer)