In der Agglo boomen die Hotels

Nachrichten über neue Hotel-Projekte haben sich in den vergangenen Jahren deutlich gehäuft. Besonders im Unterland schiessen neue Hotels wie Pilze aus dem Boden. Der Verein Zürcher Hoteliers wollte es genau wissen und hat beim Immobilienberatungsunternehmen Jones Lang LaSalle (JLL) eine Studie in Auftrag gegeben, die beantworten soll, wie sich diese Entwicklung auf die Branche auswirkt.

Die Studie zeigt vor allem eines auf: Das Zürcher Unterland ist die Region, in welcher der Grossteil neuer Hotelprojekte geplant ist. Genauer in den Gemeinden, die in der Studie als «Zürich Nord» bezeichnet wird: Es sind die Glattal-Gemeinden und das Siedlungsgebiet rund um den Flughafen Zürich bis und mit Bülach. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Seit 2010 hat sich die Anzahl der Hotelzimmer im Raum Zürich um mehr als einen Viertel (26 Prozent) von 10830 auf 13680 Zimmer erhöht. Das entspricht einem jährlichen Zuwachs von 3 Prozent. Gab es 2010 noch 162 Hotels, sind in den letzten acht Jahren zwanzig neue dazugekommen, elf davon in der Stadt Zürich, sieben in Zürich Nord. In den nächsten vier Jahren verlagert sich das Wachstum aber ins Zürcher Unterland: Von 18 weiteren Hotels mit 2400 Zimmern, die bis ins Jahr 2022 geplant sind, sollen 60 Prozent in Zürich Nord entstehen. Und nicht in dieser Zahl inbegriffen sind sogenannte Parahotellerie-Angebote: Darunter zusammengefasst sind etwa Gebäude für Serviced-Apartments oder neue AirBNB-Möglichkeiten. JLL rechnet mit rund 1000 neuen Serviced Apartments. Der englische Begriff bezeichnet eine Art erweitertes Hotelzimmer, welches eher für mittel- bis längerfristige Aufenthalte gedacht ist und etwa auch über einen Zugang zu Waschmaschinen und eine Küche verfügt. Die grosse Mehrheit dieser Apartments ist wie bei den Hotels in Zürich Nord geplant. Die deutsche Upartments GmbH plant etwa im Glattpark unter der Marke Joyn bis Ende 2020 450 Serviced-Apartments zu realisieren, die Schweizer Konkurrenten von Visionapartments wollen bis 2021 in Glattbrugg 300 dieser Wohneinheiten bereitstellen. Und wahrscheinlich werden es noch deutlich mehr: Die Studie hat nämlich nur diejenigen Projekte berücksichtigt, die bereits in der Planung weit fortgeschritten sind. «Insbesondere rund um das Gebiet Glattpark könnten noch weitere grössere Projekte folgen», hält die Studie fest.

Ein Viertel mehr Zimmer

Noch massiver ist der Ausbau bei den klassischen Hotelzimmern: Alleine mit den 550 Zimmern, die durch die Hyatt-Hotels am Flughafen Zürich dazu kommen, und durch ein Hotel der Intercity-Kette in Rümlang (260 Zimmer) sowie das Leonardo Hotel in Kloten (116 Zimmer) wächst das Angebot im Unterland um 926 Zimmer. Das entspricht einem Wachstum um einen Viertel des bisherigen Bestands.

Doch kann die Nachfrage überhaupt mit dem grösseren Angebot mithalten? Bisher hielt es noch einigermassen Schritt: Die durchschnittliche Auslastung der Zimmer lag 2018 bei 72,3 Prozent, also ziemlich genau auf dem Niveau von 2010 (72,2 Prozent). Doch nun werden so viele Hotels gebaut, dass die Auslastung wohl sinken wird. Die Studie rechnet mit einem durchschnittlichen Wachstum der Nachfrage um 2,8 Prozent, die Anzahl der Zimmer nimmt allerdings jährlich um 4,1 Prozent zu. Die Folgen sind absehbar: Die Auslastung der Zimmer im Zürcher Unterland dürfte von bisher über 75 Prozent auf unter 60 Prozent fallen.

Ist der Zenit überschritten?

Bei diesen Aussichten stellt sich die Frage, was den Boom ausgelöst hat. Mehrere Gründe haben dazu geführt. Aus Anlagesicht waren Hotelprojekte in den letzten Jahren attraktiv, da sie von rekordtiefen Zinsen profitieren. Viele Investoren wandten sich deshalb der Immobilienbranche zu. Gleichzeitig war der Bürovermietungsmarkt im Raum Zürich so sehr geschwächt, dass sich viele Besitzer von Liegenschaften nach Alternativen zur Büronutzung umsahen. Nicht zuletzt ist die Region Zürich aber auch zu einem beliebten Standort für den Markteintritt internationaler Hotelketten in der Schweiz geworden. Die Zimmerpreise und der durchschnittliche Umsatz pro Übernachtung erscheinen aus internationaler Sicht im Kanton Zürich hoch, was etablierte Marken aus dem Ausland in die Nähe des Flughafens lockt, wo es noch mehr Möglichkeiten gibt, ein geeignetes Gelände zu finden als in der Stadt.

Inzwischen mehren sich aber die Anzeichen, dass der Boom seinen Höhepunkt bereits erreicht hat. Viele Investoren haben inzwischen derart viel Geld in die Immobilien gesteckt, dass sie beginnen, zurückhaltender zu agieren. Und auch der Bürovermietungsmarkt hat sich erholt.