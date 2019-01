In der Tüfwis entsteht ein neues Stück Gemeinde

Fast ein wenig gespenstisch präsentiert sich der obere Teil der Siedlung Tüfwis in Winkel derzeit. Die Häuser entlang der Spichergasse stehen leer, die Bewohner der 40 Wohnungen sind ausgezogen. Noch vor den Sportferien wird auch der Kindergarten das Quartier verlassen und ins nahegelegene Provisorium ziehen. Am Montag beginnt in der Siedlung der Rückbau, der drei bis vier Monate dauern wird.

Südöstlich des Winkler Dorfzentrums wird ab dann Platz geschaffen für vier Neubauten mit 112 Wohnungen, Krippe und Pflegewohnung. Der bestehende Kindergarten wird durch einen grösseren Neubau mit Hort ersetzt. Erhalten bleiben wird der unter Teil der Wohnsiedlung mit dem markanten Zeilenbau an der Tüfwisstrasse 11 bis 17. Diese 41 Wohnungen werden von in der zweiten Jahreshälfte 2019 umfassend renoviert, das Gebäude nach Minergiestandard gedämmt und so energetisch verbessert. Die Mieter können während dem Umbau in ihren Wohnungen bleiben. Die Neubauten können dank Erdwärmesonden mit Hybridkollektoren nahezu CO2-neutral beheizt werden.

Kompakte und bezahlbare Wohnungen

Mit dem Auffahren der Bagger wird konkret, was 2013 von der Eigentümerin der Anlagestifung Turidomus und der Gemeinde entschieden wurde, als erstmals die Zukunft des einstigen «Swissair-Quartiers» (siehe Kasten) verhandelt wurde: Es sollen Mietwohnungen entstehen, die sich eine mittelständische Bevölkerung leisten kann.

Eine 3,5-Zimmerwohnung wird voraussichtlich rund 1800 Franken, eine 4,5 Zimmerwohnung etwa 2200 Franken pro Monat kosten. Diese für die Gemeinde Winkel moderaten Mietpreise erreicht man auch durch «inneres Verdichten» von bisher 81 auf neu 153 Wohnungen. Wie Jan Hellhammer, zuständiger Projektleiter bei Zita Cotti Architekten betont, bedeute dies aber nicht weniger Grünflächen. Durch gekonntes Anordnen der drei- bis fünfstöckigen Neubauten, schaffe man «Weite im Innern». 5000 Quadratmeter Hofraum werden als parkartige Landschaft gestaltet und können von allen Bewohnern genutzt werden. Die Spichergasse ist neu als Spielstrasse konzipiert.

Eine Siedlung für alle Generationen

In den Neubauten werden 20 Wohnungen mit 2,5 Zimmern, 57 mit 3,5 Zimmern und 31 mit 4,5 Zimmern realisiert. Hinzu kommen fünf 5,5 Wohnungen. Eine 3,5 Zimmerwohnung umfasst zwischen 66 und 83 Quadratmeter. Das ist zwar nicht üppig, wie auch Hellhammer eiräumt. Doch die kompakten Grundrisse würden helfen, die Mieten erschwinglich zu halten. «Alle Wohnungen sind so konzipiert, dass die Räume flexibel genutzt werden können», erklärt Hellhammer. Raumhohe Flügeltüren ermöglichen es, Zimmer miteinander zu verbinden. So lässt sich beispielsweise das Wohnzimmer vergrössern, wenn ein Kind ausgezogen ist.

Mit der neuen Tüfwis möchte Turidomus eine Mehrgenerationensiedlung schaffen. Die privat betriebene Krippe bietet 33 Plätze, in Kindergarten und Hort der Schulgemeinde gibt es Raum für 60 Kinder. Und die Gemeinde Winkel bekommt das erste stationäre Angebot für ältere Menschen.

Das KZU Kompetenzzentrum für Pflege und Gesundheit wird eine Pflegewohnung mit 16 Plätzen betreiben. Wer es wünscht, soll sein ganzes Leben im Quartier verbringen können. «In dieser Siedlung herrschte lange ein ganz besonderer Geist, den wir neu beleben wollen», sagt Fiona Scherkamp, Projektverantwortliche der Eigentümerin Turidomus. Mit dazu beitragen sollen auch jene Mieter, deren Wohnungen weichen müssen. Einige von ihnen möchten im Sommer 2020 zurückkehren, ihre Namen stehen schon heute auf der Warteliste für eine neue Wohnung am alten Ort. (Zürcher Unterländer)