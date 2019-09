In einen Kreis auserlesener Gastronomen aufgenommen

270 Restaurantbetriebe in der Schweiz sind Mitglied der Gilde etablierter Schweizer Gastronomen, was rund einem Prozent entspricht. Um in diese exklusive Fachvereinigung von ausgewiesenen Köchen, welche zugleich Inhaber eines Gastrobetriebes sind, aufgenommen zu werden, braucht es einiges an Wissen und Können, verbunden mit überdurchschnittlichem Einsatz und Herzblut. «Damit jemand Mitglied dieser Gilde werden kann, muss er in jedem Detail das Beste geben – das zeichnet wahre Gastronomie aus», betont Gerhard Kiniger, der Präsident dieser Gilde, während er die offizielle Tafel an die Familie Aeschlimann übergibt. «Das Wirtshus zum Wyberg ist ein Restaurant, das ins Dorf passt und alle verbindet.»

Die höchste Auszeichnung

Gegründet wurde die Gilde etablierter Schweizer Gastronomen im Jahre 1954. Neben der jährlichen Generalversammlung finden auch mehrere Anlässe statt, bei denen Freundschaften entstehen sollen. Dazu kommt das jährliche Risotto-Kochen für karitative Zwecke. «Wir engagieren uns für MS-Kranke. An der nächsten Generalversammlung werden wir zwei Millionen Franken übergeben können.»

Für den 58-jährigen Peter Aeschlimann ist die Aufnahme in die Gilde «die höchste Auszeichnung, die man erfahren darf». Die Gilde sei auf ihn zugekommen. Nach dem Ausfüllen eines ausführlichen Dossiers seien deren Mitglieder zu einem Testessen gekommen. Neben der Qualität von Küche und Service sei es auch um die Frage gegangen, wie viel Herzblut im Betrieb spürbar sei. Dieses beweisen Peter Aeschlimann und seine Frau Luzia seit 25 Jahren in ihrem Wyberg. Es sei eine Erfolgsgeschichte, welche Schritt für Schritt erfolgt sei und viel Kraft und auch Zeit benötigt habe.

Er sei kein grosser Redner, bemerkt Aeschlimann in seiner kurzen Ansprache bei der Entgegennahme der Gildetafel. Aber schon immer sei für ihn das Wichtigste die gemeinsame Kraft von Ehefrau und Familie gewesen. Mit Stolz erwähnt er seinen Sohn Martin, welcher bereits seit zehn Jahren im Betrieb mitarbeitet und seit mehr als drei Jahren Betriebsleiter ist. Dank 13 «Gault Millau»-Punkten im Gourmet-Stübli gehöre sein Sohn zu den jüngsten Punkte-Köchen der Schweiz.

Statt Landwirt ein Gastwirt

Eigentlich habe er als ehemaliges Bauernkind einmal Landwirt werden wollen, um mit der Familie gemeinsam zu leben und zu arbeiten. Da aber die Eltern später ein Restaurant in Bauma kauften und kein Landwirtschaftsbetrieb mehr zur Verfügung stand, machte der junge Aeschlimann eine Kochlehre und absolvierte nach einem Abstecher im Service die Wirtefachschule. Sieben Jahre lang führte er den elterlichen Betrieb, bis es ihn und seine Familie nach einer «Auszeit» gelüstete und sie das Wirthus zum Wyberg erwarben.

Seit drei Jahren führen Peter und Luzia Aeschlimann neben ihrem Restaurant in Teufen auch wieder den ehemaligen elterlichen Betrieb in Bauma, die Wirtschaft zum Schöntal. «Die Mithilfe unseres Sohnes Martin und seiner Gattin Carol hat uns neue Energie gegeben, um beide Betriebe parallel zu führen.»

Die Tafel der Gilde ziert nun übrigens die Eingangstür des «Wirtshus zum Wyberg». Sie zeugt offiziell von der Herzlichkeit der Gastgeber.