In einigen Branchen gibt es besonders viele freie Lehrstellen

In diesen Tagen beginnen zahlreiche Jugendliche ihre Lehre und sammeln erste Arbeitserfahrungen. Im Bezirk Bülach sind von den 1185 ausgeschriebenen Lehrstellen schon 939 besetzt - 18 Prozent sind somit noch offen. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Bezirk Dielsdorf: 21 Prozent der 512 Lehrstellen sind noch nicht besetzt. Dies bedeutet zwar eine leichte Zunahme an offenen Lehrstellen gegenüber dem Vorjahr, grundsätzlich ist die Lehrstellensituation jedoch stabil. Silke Zemp, Leiterin des Bildungszentrums Kloten, sagt, es sei nicht untypisch, dass einige Lehrstellen zu Beginn der Sommerferien noch offen seien. Diese könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden. Für Jugendliche, die noch keine Lehrstelle haben, bestünde weiterhin eine reale Chance, einen Platz zu finden.

Grosse Unterschiedezwischen Branchen

Gemäss der Bildungsstatistik des Kantons Zürich bestehen dabei grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen. So haben hauptsächlich das Bau-, Elektrizitäts- und Gastrogewerbe sowie die Friseurbranche Mühe, genügend Lehrlinge zu finden. 35 Prozent der Lehrstellen in der Bau- und Gastronomiebranche waren bis Ende Juni noch leerstehend, in den Friseur- und Schönheitsberufen sind es gar die Hälfte. Zemp betont allerdings, dass die Lehrbetriebe der Region nach wie vor eine hohe Ausbildungsbereitschaft zeigen und in die Jugend investieren.

So haben die Betriebe in den entsprechenden Branchen unterschiedliche Strategien entwickelt, um den Lehrlingsmangel entgegenzuwirken. Besonders bei handwerklichen Berufen sind Fantasie und Engagement der Arbeitgeber gefragt: Lehrlingsmarketing lautet hier die Devise. Ein Betrieb, der dies aktiv lebt, ist die Gebäudetechnikfirma SADA im Glattpark. Das Unternehmen hat die firmeneigene Ausbildungsplattform Next geschaffen, mit der es die junge Generation direkt ansprechen und über Schnupperprogramme und Ausbildungsmöglichkeiten informieren möchte.

Des Weiteren ist SADA an Berufsmessen und in Schulen stets mit einem Informationsstand präsent. Einen weiteren Zugang zu der jungen Generation verschafft sich die Firma, indem sie die Juniorenmannschaften regionaler Fussballvereine sponsert, wie beispielsweise jene des FC Glattbruggs oder des FC Dielsdorf, und für diese einen Next-Cup organisiert. Diese Bemühungen scheinen zu fruchten: SADA konnte dieses Jahr alle Lehrstellen besetzen.

Lehrlingslager undAufstiegsmöglichkeiten

Auch Implenia, das grösste Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit Sitz in Dietlikon, investiert viel in die junge Generation. So bietet die Firma ein Lehrlingslager als Einstieg in die Berufswelt an. Im zweiten und dritten Lehrjahr haben die Lernenden dann die Möglichkeit, im Rahmen einer Sozialprojektwoche einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Beim letzten Projekt Mitte Juli halfen die Jugendlichen beispielsweise mit, eine Trockensteinmauer in Laax instandzusetzen. Schliesslich macht das Bauunternehmen auch aufmerksam auf die unterschiedlichen Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zum Baumeister oder Projektleiter, die nach einer Lehre auf dem Bau möglich sind.

Lieber mehr Rechteund weniger Pflichten

Im Restaurant Sternen in Nussbaumen konnte die ausgeschriebene Servicelehrstelle in diesem Jahr nicht vergeben werden. Geschäftsführer Michel Pasch sieht das Problem allerdings nicht in einer mangelnden Beliebtheit des Berufes. Viel mehr hätten die Bewerber oftmals eine falsche Vorstellung von der Arbeit im Service. «Das Gastgewerbe ist eine harte Arbeit», sagt Pasch. «Die Jungen überschätzen sich teilweise oder weisen eine zu schwache schulische Leistung vor. Ich bemerke auch zunehmend einen neuen Zeitgeist in unserer Gesellschaft: Man pocht immer nur auf seine Rechte und gewichtet diese höher als seine Pflichten. Im Klartext bedeutet das bei den Lehrstellenbewerbern: Hoher Lohn ja, hart arbeiten nein.» (Zürcher Unterländer)