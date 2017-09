In zwölf Beizen darf gefestet werden

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Samstag startet in Wasterkingen das Dorffest. Ein spezielles Wochenende für die Einwohner. Die letzte Ausgabe fand nämlich im Jahr 2009 statt. Hans Frei, Präsident des Organisationskomitees, sagt: «Die Gemeinde tauscht sich regelmässig mit den Vereinen aus. Zusammen sind sie zum Entschluss gelangt, dass es wieder an der Zeit ist, ein Dorffest zu veranstalten.»

Am Samstag eröffnet Gemeindepräsident Peter Zuberbühler mit einer Ansprache die Festlichkeiten. Danach steht ein Rundgang durch das Festgelände an, bei dem die Gemeinderäte als Fremdenführer figurieren. Um 12 Uhr findet dann die Einweihung des Kinderspielplatzes auf dem Turnhallenareal statt, der gerade erst fertiggestellt worden ist.

Zwölf Beizen von Vereinen

Wie bei einem Dorffest üblich, betreiben die Vereine verschiedene Beizen. Neben jenen aus Wasterkingen, helfen auch Vereine aus anderen Gemeinden aus der Region mit. «Für sie bietet sich an einem solchen Anlass die Gelegenheit, die Kasse zu füllen, sich bei den Einwohnern bekannt zu machen und dadurch auch neue Mitglieder anzuheuern», sagt Frei.

Auch für die jüngeren Gäste ist gesorgt. Eine Kleintierschau, ein Karussell und Hüpfburgen bietet ihnen eine Menge Spass und Unterhaltung.

Leuchtturm und Skulpturen

Während den beiden Festtagen können die Besucher ausserdem erleben, wie Holzskulpuren geschnitzt werden. «Am Sonntagabend versteigern wir die Kunstwerke.»

Ein weiteres Highlight ist der zehn Meter hohe Leuchtturm. Turnverein, Männerriege, Montagsclub und Bootsclub bringen mit dem Heimathafen Seemannsstimmung nach Wasterkingen. Die Vereine bieten Gratis-Konzerte, Festbeiz, Bar und Takeaway in einmaliger Hafen-Deko, mit mehreren Schiffen und Hafen-Pollern. So findet man den Veranstaltungsort auch ohne Karte mühelos.

Als Kombüsen-Partner ist die Metzgerei Reif an Bord und sorgt für Captain’s-Spareribs, Deckschrupper’s Currywurst und Steuermann’s Hotdogs. Tagsüber gibt es attraktive Kinderattraktionen, zum Beispiel Rettungsring-Werfen, Bootsbau und Matrosentatoo. Am Sonntag findet das Konzert der befreundeten Trachtenkappelle Dachsberg und vom Schwyzerörgeli-Quartett «Gueti Kollege» statt.

Bereits am Freitag feiern

Laut OK-Präsident Hans Frei werden die ersten Beizen bereits am Freitagabend öffnen. Dazu bereiten die Vereine bereits jetzt tagsüber und am Abend alles vor. Am Freitag gibt es auch schon das erste Konzert zu hören. Die deutsche Band «Biggs B Sonic» bringen ihre Rockabilly-Show nach Wasterkingen. Normalerweise treten die Musiker am berühmten Sonntagmorgenkonzert in der Fischauktionshalle Hamburg auf. Für das Dorffest reisen sie aber extra in die Schweiz, wo sie am Freitag um 19 Uhr und am Samstag un 20 Uhr auftreten.

(Zürcher Unterländer)