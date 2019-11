Initiative aus der Swissair-Siedlung sorgt für Verwirrung

Es ist die erste Volksinitiative seit langer Zeit, die in Kloten zustande gekommen ist. Darüber freut sich einer der Initianten und Präsident der IG Mittelholzersiedlung, Michael Hufschmid. Er hatte bei der Stadt 320 gültigen Unterschriften eingereicht. Unter dem Titel «Für eine Zukunft der ersten Swissair-Siedlung von 1948» verlangen die Initianten das Recht einen privaten Gestaltungsplan einreichen zu dürfen (im «ZU» vom 12.11.2019). Doch der Effort der Bewohner der historischen Siedlung am Reutlen- sowie Mittelholzerweg wirft Fragen auf.

Stadtpräsident René Huber (SVP) erklärt nun, wieso er mit der Initiative nicht viel anzufangen weiss. «Die Initianten könnten jederzeit einen privaten Gestaltungsplan bei der Stadt einreichen», stellt er fest. Wieso also extra eine Initiative lancieren, Unterschriften sammeln, die Öffentlichkeit über ein Thema abstimmen lassen, das letztlich gar keinen Urnengang erfordert? Huber weist darauf hin, dass bereits ein öffentlicher Gestaltungsplan mit neuen, einheitlichen Bauregeln für die betreffende Siedlung bereit liegen würde. Er weiss aber auch, dass mit diesem Papier nicht alle einverstanden sind.

Ein baurechtliches Vakuum

«Wir wollen unsere Siedlung selber gestalten. Sie gehört uns, nicht der Stadt», sagt Initiant Hufschmid. Er ist in der Siedlung aufgewachsen, wo sein Grossvater als Mitbegründer der Swissair einst ein Haus erwerben konnte. Als Architekt setzt sich der Enkel nun für die Interessen der Hausbesitzer in der nach englischem «Gartenstadt»-Vorbild gestalteten Siedlung ein. Zu klein seien die Ausbaumöglichkeiten und zu wenig Sinn machten die vordefinierten Erweiterungsmöglichkeiten in der historischen Überbauung, die als «potenziell schützenswert» gilt.

Bei der Stadt ist man sich bewusst, dass der öffentliche Gestaltungsplan nicht bei allen Direktbetroffenen gut ankommt. Die fragliche Siedlung besteht aus knapp 60 Parteien. Deshalb hat der Klotner Stadtrat bislang darauf verzichtet den seit Jahren bereitliegenden öffentlichen Gestaltungsplan rechtskräftig festzusetzen. «Wir haben wiederholt gesagt, dass wir damit zuwarten», sagt Huber. Aber nicht ewig, da die Stadt schliesslich für Rechtssicherheit sorgen müsse. Denn so lange kein Gestaltungsplan – weder aus öffentlicher noch privater Feder – rechtskräftig eingesetzt ist, kann im betroffenen Gebiet etwas oberhalb des Bahnhofs nicht gebaut werden. Schon Hubers Stadtratskollege Roger Isler (FDP) äusserte im vergangenen Frühling sein Unverständnis, nachdem die Initiative angekündigt wurde. Auch er wies darauf hin, dass diese nicht nötig sei.

Vor allem auf Zeit gespielt

Michael Hufschmid hält dagegen, man brauche genügend Zeit um einen eigenen Gestaltungsplan zu entwickeln. Hinzu kommen die Kosten von über 100000 Franken, die er nun mit Sponsoren am Zusammentragen sei. Man habe vor Lancierung der Initiative die Stadt um eine dreijährige Frist gebeten, um einen eigenen Gestaltungsplan erarbeiten zu können. Dafür hätten sie keine Zusage bekommen, daher nun die Initiative. Seitens der Stadt heisst es hingegen, man habe eine Sistierung des ungeliebten Gestaltungsplans angeboten, wobei keine Reaktion der Initianten erfolgt sei. So lange die Initiative nun hängig ist, kann der Stadtrat den bereit liegenden, öffentlichen Gestaltungsplan nicht festsetzen.

Als nächstes liegt es am Stadtrat einen Antrag ans Parlament zu erstellen, ob man die Initiative unterstütze, ablehne oder mit einem Gegenvorschlag ergänze. Huber findet allerdings noch eine weitere Option sei denkbar. Denn wenn nur auf Zeit gespielt werde mit einer nicht notwendigen Initiative, könnte diese möglicherweise auch für ungültig erklärt werden. «Denn sowas wäre wohl missbräuchlich.»

Noch gibt es keinen Beschluss dazu. Juristen sollen die Sache jetzt abklären. Ob ungültig oder doch abstimmungsfähig – das wird letztlich vom Stadtparlament entschieden. (cwü)