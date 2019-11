Initiative eingereicht

Die Bülacher Bodeninitiative, die verlangt, dass der städtische Bodenbesitz ungeschmälert erhalten bleiben soll, stösst auf viel Zustimmung. Dies teilte das Initiativkomitee in der vergangenen Woche mit. «Die nötigen Unterschriften konnten in noch nicht einmal der Hälfte der Zeit gesammelt werden.» Der Wunsch, kommenden Generationen ausreichende Landreserven zu hinterlassen, damit sie rechtzeitig Raum für Schulen, Alterswohnungen, Freizeitanlagen, Gewerbe und Industrie zur Verfügung haben und so Bedürfnisse befriedigen und Chancen wahrnehmen können, sei weit verbreitet. Bülachs Stadtpräsident Mark Eberli nahm die Initiative , welche Grüne, EVP und SP Bülach Ende August gemeinsam gestartet haben, am Dienstagabend entgegen.