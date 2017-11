Institution Tierheim gibts seit 40 Jahren

Im Herbst ihres Lebens machte sich Helena Frey selber zur Institution. Das war im Jahr 1977. Die alleinstehende Tierliebhaberin züchtete leidenschaftlich Hunde. Schwerkrank realisierte die Dame ihr letztes Projekt und erfüllte sich damit einen alten Wunsch: Sie gründete die Helena Frey Stiftung für Tierschutz, mit Sitz in ihrer Wohngemeinde Rümlang. Das war ein Jahr vor ihrem Tod. Damals übernahm das Paar Gustav und Elke Fretz die Leitung des Tierheims.

«Tierpflegerin ist nicht der bestbezahlte Job, dafür ist er aber sehr schön.»Barbara Guggenbühl, Tierpflegerin

«Mit einem Schuppen und einem Tierkäfig haben wir angefangen», erzählt Gustav Fretz. «Und dann haben wir einen kleinen Bauernhof für Pferde, Hunde und Katzen gebaut, aber bald war auch dieser überbucht», sagt der pensionierte Tierpfleger. Vier Jahrzehnte später stehen auf dem lang gezogenen Grundstück ein Wohnhaus, Pferdeställe, ein Gebäude für Kleintiere mitsamt Katzenpension, ein Hundeheim, ein Auslauf für diverse Tiere und ein Kleintierpark. Der Ausbau geschah sukzessiv, doch mit ihm war immer der Wunsch verbunden, weiteren Tierarten zu helfen. Heute sind zwischen 200 und 250 Tiere aus 30 verschiedenen Spezies im Heim Helena Frey zuhause.

Vögel und Säugetiere

Vom Eingang des Heims führt ein Pfad zwischen Kleintieren wie Hühnern, Kaninchen und Vögeln vorbei. Am Empfang trifft man entweder die Tierpflegerin Cristina Winkler oder ihre Kollegin Barbara Guggenbühl an. Zusammen leiten sie das Tierheim und führen ein neunköpfiges Team, darunter drei Lehrlinge. «Tierpflegerin ist nicht der bestbezahlte Job, dafür ist er aber sehr schön», sagt Guggenbühl, die seit 2003 im Heim Helena Frey arbeitet.

Dort werden Hunde, Katzen und Kleinsäuger wie Meerschweinchen und Kaninchen vermittelt. Alle weiteren Tiere, wie Enten, Gänse, Ziegen, Schafe und Schweine, die meistens nach schlechter Haltung in Rümlang landen, erhalten im Tierheim Asyl. «Diese bunte Vielfalt schätze ich sehr, genauso wie die Beziehung, die wir Tierpfleger im Alltag mit den Tieren aufbauen.» sagt Guggenbühl. Das Heim beherbergt auch Feriengäste und ist dank der «Mundwerbung» gut besetzt .

Die Erlöse aus der Tierpension sind überlebenswichtig für die Stiftung und das Heim genauso wie Spendebeträge und Patenschaften. Paten sind oft Menschen, die selber kein Tier halten können. Ihnen werden im Heim Besuche bei einem ausgewählten Tier ermöglicht. Auch Legate verbessern die finanzielle Lage der Stiftung. Die Tierpflegerin erklärt, dass jegliche Art von Unterstützung willkommen sei. Im Heim werden auch Katzenkörbchen oder Leintücher als Spende entgegengenommen. Guggenbühl betont allerdings, dass eine Geldspende hilfreicher ist, «damit wir die Mittel gezielt einsetzen können».

Ex-Freunde und Ex-Hunde

Was die Tierpflegerin mit ihrer Willenskraft nicht verbessern kann, sind die traurigen Seiten des Tierpflegerjobs. «Schwierig wird es, wenn wir beschlagnahmte Tiere aufnehmen, Todesfälle erleben oder eine Notlösung für mehrere Dutzende Tiere auf einmal finden müssen. Manchmal steht ein Käfig vor der Türe, einfach so. Solche Situationen lassen sich nicht immer lösen. Wir wissen nie, was der Tag mit sich bringt.» Das sieht der erfahrene Tierpfleger Fretz ähnlich: «Dieser Beruf erfordert eine starke Psyche.»

Er sieht heute einen anderen Umgang mit Tieren infolge gesellschaftlicher Veränderungen. «Man leistet sich alles und Tiere gehören mit dazu. Fällt eine Beziehung auseinander, müssen die Tiere plötzlich weg.» Das Internet sieht er als Mittel zur Aufklärung und als Plattform für den ausländischen Tierhandel. Auch die Vorschriften seien mit der Zeit strenger worden, sagt Fretz. Dies zum Vorteil der Tiere.

(Zürcher Unterländer)