Internationale Darbietungen zum runden Geburtstag

Das Fest zum 10-jährigen Bestehen war am Samstag in das Begegnungsfest der Kulturen intergriert. Stadtrat Mark Wisskirchen durfte Menschen aus insgesamt 29 Nationen begrüssen. Sie boten der Klotener Bevölkerung kulinarische Spezialitäten aus ihren Heimatländern an. Über exotische Eintöpfe, asiatische Spezialitäten und argentinische Köstlichkeiten vom Grill, führte die kulinarische Reise rund um die ganze Welt. Wisskirchen lobte den Hegnerhof als das Vorzeigeprojekt für die Flughafenstadt. Er würdigte den Hof als einen Ort der Begegnung, des gegenseitigen Gespräches und des kulturellen Austausches.

«Wir legen Wert darauf, dass der Garten naturnah angebaut wird mit möglichst vielen einheimischen Gewächsen.»Anne Bond

Dies war dann auch auf dem anschliessenden Gartenspaziergang zu erfahren. Die Gärten gehören zum Grundstück des Hegnerhofes und laden die Menschen ein, das Land zu bewirtschaften. Die «Landlady» Anne Bond, eine gebürtige Britin, führte die Gruppe durch die Anlage. «Ähnlich einem Schrebergarten kann man hier ein Stückchen Land mieten, und seine Gartenträume verwirklichen», erklärte sie. Ein keimfreier Steingarten sei allerdings nicht gefragt. «Wir legen Wert darauf, dass der Garten naturnah angebaut wird mit möglichst vielen einheimischen Gewächsen.»

Ein stetes Summen und Brummen bestätigte, dass sich Bienen und andere Insekten an diesem Ort ausgesprochen wohl fühlen. Die Besucherin Anita Elmer erkannte als einzige den Wehrwurz, eine Heilpflanze mit blauen Blüten, und bekam von Anne Bond als Belohnung einen frisch aus dem Boden gezogenen Knoblauch. «Ich habe selbst einen Garten, deshalb kenne ich die Pflanzen gut», sagte Elmer und freute sich über den Preis.

Hegnerhof spielt auch in Zukunft eine wichtige Rolle

Neu war, dass das kulinarische Angebot während des ganzen Nachmittags aufrechterhalten wurde. Die jüngeren Gäste konnten sich auf dem altmodischen Karussell vergnügen und ritten auf Ponys. Die Erwachsenen kamen währenddessen miteinander ins Gespräch und genossen die dargebotenen Volkstänze aus Mexiko und Asien.

Nebst dem unterhaltenden Teil gab es eine interessante Gesprächsrunde zur Quartier- und Stadtentwicklung. Daran nahmen unter anderem die beiden Stadträte Priska Seiler Graf und Roger Isler teil. Erörtert wurde dabei die bisherige Entwicklung der Stadt Kloten und die Gesprächsteilnehmer warfen zudem ein Blick in die Zukunft. Es gebe verschiedene Szenarien, in welchen die Bedürfnisse der Bevölkerung stärker eingebunden werden sollen, sagte Priska Seiler Graf. Moderator Paul Gaus hielt dann auch fest, dass der Hegnerhof weiterhin eine aktive Rolle in der Quartierentwicklung einnehmen werde.

Um 18 Uhr gab es Pizza aus dem selbstgebauten Stampflehm-Ofen. «Wir verzeichneten rund 800 Besucher und bekamen viele positive Rückmeldungen von den Gästen», sagte Elisabeth Gaus vom Hegnerhof. (Zürcher Unterländer)