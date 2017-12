Internationale Hilfe lokal leisten

AkonolingaMed und Médecins sans Frontiéres: Zahlen, Daten, Fakten

AkonolingaMed ist seit 2009 in Kamerun tätig. Für das neue Spital mit 35 Betten sowie für das Provisorium gab der Verein insgesamt 340 000 Franken aus. Es fehlen noch 60 000 Franken für die Fertigungsarbeiten. Geplant wird noch der Bau einer Schlafstätte. «In Afrika ist es üblich, dass ein Familienmitglied den Patienten begleitet», erklärt Caroline Schulzke. Zum Team vor Ort zählen zwölf Personen. In der Schweiz bilden neun Freiwillige den Vorstand. Im Oktober wurden in der Klinik Saint Salomé 100 Personen behandelt.



Médecins Sans Frontiéres (MSF) ist seit 1984 in Kamerun tätig. Die Organisation betreibt derzeit drei Projekte im Norden des Landes. 658 MSF-Mitarbeiter sind in Batouri, Kousseri,Mora, Minawao und Maroua tätig. In Maroua beteiligte sich von Juni bis September 2016 auch die ehemalige Klinikleiterin des Spitals Bülach Brigitte Muff. Die Ärztin half beim Aufbau und Betrieb der chirurgischen Klinik des regionalen Spitals. Dort hat MSF den Operationssaal sowie die Aufwachstation komplett renoviert. Zwischen August und September führte das Team 737 chirurgische Eingriffe durch. «Chirurgisch gab es vor allem viele kleine Erfolge», erzählt Muff. «Dies ist in diesen Ländern viel wichtiger. Spektakuläre Operationen, wie Transplantationen oder grosse Leberchirurgie sind dort weder möglich noch sinnvoll.» Als Herausforderungen nannte die Ärztin die begrenzten Ressourcen sowie die aufgrund von Anschlags- und Entführungsgefahr strengen Sicherheitsbestimmungen.

Die Schweizer Sektion von MSF leitete von 2000 bis 2013 verschiedene HIV/AIDS-Projekte in Kameruns Hauptstadt Yaoundé sowie in Douala. Seit 2014 steht im Mittelpunkt vermehrt die medizinische und Ernährungshilfe für Menschen im Norden des Landes, die vor den anhaltenden Konflikten in der Region des Tschadsees geflohen sind. Die Haupttätigkeiten der MSF in Kamerun sind die Spitalpflege, Grundversorgung, Wasser und sanitäre Anlagen. Vergangenen Oktober liessen sich 8967 Personen von der MSF behandeln. Im Jahr 2016 hat MSF 133 300 Konsultationen durchgeführt. Das Budget der Organisation für Kamerun betrug in 2017 rund 17 Mio. Franken.