Internetbetrügern auf den Leim gekrochen

Einige Wochen lang wähnt sich die Frau im falschen Film. Zuerst freut sie sich noch über ihren neuen Home-Office Arbeitsvertrag, doch dann wird sie von der Polizei wegen gewerbsmässigem Betrug und Geldwäscherei verhört. Jetzt weiss sie: Sie ist einem Internetbetrüger auf den Leim gekrochen. Die 54-Jährige arbeitet in einem kleinen Pensum in einem kaufmännischen Betrieb.

Sie ist auf der Suche nach einem Zusatzverdienst. Auf dem Arbeitsmarkt seien Teilzeitjobs begehrt und in ihrem Alter schwierig zu bekommen, erklärt sie. Umso mehr freut sie sich, als sie kurz ein Inserat im Internet entdeckt, in welchem eine 20-Prozent-Stelle im Home-Office angeboten wird. Gesucht wird jemand für die Administration und die Kundenzahlungen. Sie macht sich auf der Website des Anbieters schlau: ein renommiertes Auktionshaus, welches mit Kunst handelt.

«Es klang sehr spannend, also bewarb ich mich online, mit den verlangten ausführlichen Unterlagen.» Sie benutzt die Mail-Adresse des Inserates und erhält schnell Antwort. «Ein Herr rief mich auch an und sagte mir, ich solle mir das Angebot in Ruhe überlegen. Gleichzeitig erhielt ich den Arbeitsvertrag zugeschickt.» Darin steht für sie nichts Aussergewöhnliches. «Ich sollte Debitoren einbuchen und Kundenzahlungen tätigen. Da ich vom Fach bin, war für mich die Aufgabe klar und ich fragte nicht weiter nach. Auch das Lohnangebot war normal.»

Expressüberweisung mit Folgen

Komisch sei nur gewesen, dass die Gelder während der einmonatigen Probezeit über ihr privates Konto laufen sollten: «Jetzt ist mir die Masche klar, aber vor einem Monat schien es logisch, dass ich erst nach der Probezeit den Zugang auf die Buchhaltung der Firma bekomme, denn so ein Zugang ist sehr teuer.» Bevor sie den Vertrag unterschreibt, informiert sie sich nochmals auf der Firmen-Website. Auch ihre Kontaktperson ist dort aufgeführt.

Alles scheint klar. Am einem Sonntagabend kommt eine Mail mit den Arbeitsanweisungen. Sie soll eine Excel-Tabelle aufsetzen mit allen Ein- und Ausgängen. Es würden am Montagmorgen sechs Überweisungen auf ihr Konto erfolgen, diese müsse sie Express an das angegebene Bankkonto weiterleiten. «Ich dürfe die 12 Franken Expressgebühr vom Betrag abziehen, hiess es». Das Lachen der Frau tönt bitter. Etwas seltsam findet sie zwar, dass sie die Beträge punkt 14.30 Uhr überweisen soll. Sie tut es trotzdem, es sind sechs Überweisungen, insgesamt 9000 Franken.

Bestellt, aber die Ware nie erhalten

Und dann geht die Hölle los. «45 Minuten nach der Überweisung erhielt ich ein erstes Telefon von meinem Finanzinstitut. Man versuchte mir zu erklären, dass etwas mit den Überweisungen nicht stimme und dass es sich um einen Betrug handeln muss.» Zuerst will sie es nicht glauben, doch nachdem sie die eingegangen Zahlungen genauer anschaut, merkt sie, dass der Absender in Wahrheit der Online Marktplatz Ricardo ist. «Da haben Leute auf Ricardo etwas gekauft, auf mein Konto eingezahlt und die Ware nie bekommen», weiss die 54-Jährige jetzt. Natürlich hat sie die noch folgenden Einzahlungen von über 20000 Franken nicht mehr weitergeleitet.

Vom Opfer zur Beschuldigten

Das Finanzinstitut drängt sie, ihr Konto zu sperren, damit keine weiteren Einzahlungen mehr möglich werden. Sie hat plötzlich selber keinen Zugang mehr zum eigenen Geld. «Man ist so hilflos. Ich hatte plötzlich das Gefühl, ich kann nicht mehr über mein Geld verfügen, sondern das Finanzinstitut bestimmt.»

Ihr Mann meldet den Vorfall sofort der Polizei. Doch plötzlich ist sie die Beschuldigte. «Ich wurde zweieinhalb Stunden verhört, wegen Mittäterschaft bei gewerbsmässigem Betrug und Geldwäscherei.» Die Frau kommt sich vor, als sei sie im falschen Film. Zusätzlich zur Strafuntersuchung kommen auch noch finanzielle Sorgen. «Mein Finanzinstitut verlangt von mir, dass ich den geprellten Ricardo-Kunden aus eigenen Tasche das Geld zurückzahle, ansonsten wollen sie mir nach über 40 Jahren mein Konto künden.» Zudem erhält sie Anrufe von den geprellten Ricardo-Kunden. «Zum Glück haben die meisten Verständnis.»

Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen sie eingestellt. Ausserdem erklärte die Staatsanwaltschaft, dass die Aufforderung des Finanzinstitutes, dass sie den Ricardo-Kunden das Geld zurückzahlen müsse, nicht rechtens sei.

Die Betrogene hintersinnt sich heute, wie sie auf diese Masche reinfallen konnte. «Da ist ein grosses Schamgefühl, weil ich sonst ein sehr kritischer Mensch bin. Wenn mir jemand vorher gesagt hätte, mir würde so etwas passieren, hätte ich ihn ausgelacht.»

Es hätte Warnzeichen gegeben

Zum Lachen zumute ist ihr heute gar nicht. «Die Alarmglocken hätten läuten müssen, als ich zu keinem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde.» Wobei man ihr dieses in Aussicht gestellt habe. Und das eigene Konto zu benutzen, sei im Nachhinein schon fragwürdig gewesen. Jetzt weiss sie, dass die Mailadresse im Inserat einen Bindestrich mehr aufweist, als die des Internet-Auktionshauses. Aber sie hat diese Internetbetrugsmasche nicht gekannt. «Ich gehe mit meiner Geschichte auch an die Öffentlichkeit, damit die Leute gewarnt werden.» (Zürcher Unterländer)