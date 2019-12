Internetbetrügern das Geschäft vermiest

Wie die Kantonspolizei Zürich gestern mitteilte, hat sie kürzlich innert 24 Stunden ganze 450 betrügerische Onlineshops identifiziert und gesperrt. Die Websites wurden kurzfristig aufgeschaltet, wahrscheinlich um vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren.

Um auf sich aufmerksam zu machen, versprechen die Shops meist sehr hohe Rabatte auf teure Marken- und Elektronikartikel. Wer darauf hereinfällt und bestellt und bezahlt, erhält die versprochene Ware entweder nie, oder wird mit billigen Fälschungen abgespiesen.

Meist geht esum eher kleine Beträge

«Dass mehrere hundert Sites innert kurzer Zeit neu aufgeschaltet worden, ist eher ungewöhnlich», sagt Florian Frei, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage. Bei der Bekämpfung betrügerischer Websites arbeitet die Abteilung Cybercrime der Kantonspolizei unter anderem mit Switch zusammen, der Registrierungsstelle für Schweizer Internet-Onlineadressen (sogenannte Domains) mit «.ch» Endung. Ins Visier der Cyberpolizisten geraten die betrügerischen Onlineshops beispielsweise aufgrund von Meldungen geprellter Kunden. «Aber es gibt auch gewisse Muster im Vorgehen der Täter, die es uns erleichtern, sie zu erkennen», sagt Frei. Näheres dazu gebe man aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preis.

Neue Rechtsgrundlage ermöglicht rasches Handeln

Die Schadenssumme, die sich aus den Online-Betrügereien ergibt, ist schwierig abzuschätzen. «Meist geht es um kleine Beträge, viele Betroffene schreiben das Geld einfach ab und erstatten keine Anzeige», sagt Frei. Die Dunkelziffer sei deshalb gross.

Im Kanton Zürich und in der Schweiz setzt man im Kampf gegen betrügerische Onlineshops vor allem auf Prävention. Das heisst, dass darüber informiert wird, wie man unseriöse Angebote erkennen kann (siehe Text nebenan).

Parallel dazu werden die mutmasslich betrügerischen Websites in Zusammenarbeit mit der Registrierungsstelle Switch kurzerhand vom Netz genommen. Die Adresse wird einfach blockiert, Anfragen darauf laufen ins Leere. «Mit der Verordnung über Internet-Domains haben wir in der Schweiz eine Rechtsgrundlage, die ein solches Vorgehen ermöglicht», sagt Frei.

Früher hat es länger gedauert, bis eine Seite blockiert werden konnte – in dieser Zeit konnten die Betrüger weiterhin Leute über den Tisch ziehen.

Seit 2018 schon über 6500 Sites gesperrt

Da Websites mit «.ch» Endung nun sehr schnell vom Netz genommen werden können, sind die Schweizer Domains für Betrüger uninteressant geworden. Über 6500 Shops wurden seit 2018 identifiziert und gesperrt. Aber die Täter können natürlich einfach Internet-Adressen mit anderen Endungen buchen und so weiterhin auch Schweizer und Schweizerinnen betrügen. «Es gibt natürlich gerade zwischen den europäischen Staaten Absprachen, man kommuniziert miteinander», sagt Frei. Aber nicht alle hätten eine Rechtsgrundlage wie die Schweiz, um verdächtige Angebote rasch zu blockieren. Stattdessen würden einige Länder versuchen, die Täter strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, was aufwendig sein könne und viel Zeit in Anspruch nehme.