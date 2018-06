Ist die WM-Euphorie übertrieben?

Pro: Flavio Zwahlen freut sich auf die WM und findet: «Bei kaum einem anderen Event ist der Zusammenhalt so gross»

Bier, Check. Grill, Check. Trikots und Fahnen, Check. Meine «Jungs», Check. Alles ist bereit, die Fussball-WM kann beginnen. Die letzten Tage vor dem Eröffnungsspiel sind doch sowieso die schönsten. Man riecht König Fussball so richtig in der warmen Juniluft. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.

Einen Monat lang Fussball. Das heisst: Einen Monat lang keine mühsamen Freizeitpläne schmieden, weil eh klar ist, was ansteht. Ob Public Viewing, Garten oder Büro (ein Hoch auf meinen Chef), während der WM herrscht Ausnahmezustand. Zu Recht. 48 lange Monate haben wir auf dieses Turnier hingefiebert. Nun hat das Warten ein Ende.

Das Eröffnungsspiel ist zwar nicht der absolute Knüller. Trotzdem werde ich am Donnerstag um 17 Uhr nach Moskau blicken. Da ich Mitglied in mehreren Tippgruppen bin, hoffe ich, dass das Spiel — wie von mir orakelt — mit 2:0 für den Gastgeber endet. So richtig stimmungsvoll wird es dann aber am Sonntag, wenn die Schweiz auf Brasilien trifft. Ein ganzes Land drückt die Daumen. Fans jubeln und trauern zusammen. Bei kaum einem anderen Event ist der Zusammenhalt so gross. Und genau das macht die Fussball-WM so attraktiv.

Kritische Stimmen gibt es immer. Doch während des Turniers steht dann glück­licherweise der Sport im Vordergrund. Denn ganz unrecht haben sie ja nicht, die Demonstranten. Die Machenschaften der Fifa sind nicht immer nachvollziehbar und deshalb sind die kritischen Stimmen teilweise sicherlich angebracht. Doch es ist auch richtig, die Schuld nicht den Fussballern zu geben und das Turnier trotzdem zu geniessen.

Dass die Schweiz im Fussball zu den besten Teams der Welt gehört, ist ein Privileg, von dem viele andere Länder dieser Grösse nur träumen können. Was inzwischen zur Gewohnheit wurde, war vor 15 Jahren überhaupt nicht selbstverständlich. Also fällt niemandem ein Zacken aus der Krone, wenn er oder sie ein rotes Shirt überstreift und während eines Monats Fussballfan ist. Danach ist wieder vier Jahre Ruhe. Bis Katar dauerts sogar viereinhalb Jahre – Danke, Sepp!

Über 320 Millionen Menschen schauen beim Final der WM jeweils zu. Damit ist dieser das mit Abstand grösste Sportereignis der Welt. Träumen ist erlaubt. Vielleicht steht dann die Schweiz auf dem Platz. Lassen Sie sich das entgehen?

Kontra: Katja Büchi hingegen möchte ihr Leben nicht nach dem Spielplan ausrichten: «Auch beim Fussball gilt: Die Dosis macht das Gift»

«Ich muss zuerst den Spielplan anschauen.» Das ist seit geraumer Zeit die Standardantwort meines Freundes auf alle Terminanfragen, die auf irgendeinen Tag zwischen nächstem Donnerstag und dem 15. Juli fallen. Ich hatte – völlig rücksichtlos – sogar noch vorgeschlagen, während dieser Zeit in die Ferien zu gehen. Da schaute er mich nur leicht entsetzt an, um völlig nüchtern und mit grossem Ernst zu sagen: «Da kann ich nicht, da ist WM.»

Ja, klar, mein Fehler. Ich hätte es wirklich besser wissen und mir diesen Monat rot im Kalender anstreichen sollen. So musste ich mittlerweile auch enttäuscht feststellen, dass meine Freude über das Saisonende der Deutschen Bundesliga sowie über den Final der Champions League unnötig – da nur von kurzer Dauer – war. Nun folgen vier Wochen voller Fussball.

Es ist nicht so, dass ich ein Turnier wie die WM grundsätzlich doof finde – abgesehen vom plötzlich aufkeimenden Patriotismus und der Selbstbeweihräucherung der Fifa. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Fussball uninteressant ist. Doch auch hier gilt für mich die Regel: Die Dosis macht das Gift. Und ich will mein Leben eben nicht nach dem Spielplan richten.

«Ich will alle Spiele schauen», lautet das ambitionierte Ziel meines Freundes. Das sind 5760 Minuten, 96 Stunden, plus Nachspielzeit, Verlängerungen und Penaltyschiessen. Müsste ich während der WM nur mehr oder weniger auf seine Gesellschaft verzichten, könnte ich ja noch damit umgehen. Doch so einfach ist es nicht: Ich rechne damit, dass es in unserem Wohnzimmer zu einem «Private Public Viewing» kommen wird, da wir statt eines normalen Fernsehers eine grosse Leinwand haben. Deswegen werden ab Donnerstag wahrscheinlich alle seine «Jungs» bei uns auf dem Sofa hocken und sich Spiel um Spiel rein­ziehen. Ich muss noch schauen, wohin ich dann flüchte.

Mir bleibt nur, zu hoffen, dass die Schweiz weiter kommt als Deutschland. Denn dann wäre er wahrscheinlich so frustriert, dass er die restlichen Spiele aus Trotz nicht mehr schauen würde. Nach der Niederlage gegen Österreich scheint das nicht mal mehr ganz unmöglich.