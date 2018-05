Ja zu Umfahrungen Neeracherried und Höri, Nein zur Umfahrung Niederglatt

Am Donnerstagabend hat Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh im vollbesetzten Eichi-Saal in Niederglatt über das weitere Vorgehen in Sachen Umfahrung Neeracherried informiert. Die Regierung hat beschlossen, die Umfahrung in den nächsten zehn Jahren so zu projektieren, wie sie der Kantonsrat im Richtplan 2007 festgesetzt hatte.

Die beiden Strassen, die das Neeracherried zerschneiden, sollen – inklusive dem grossen Kreisel – zurückgebaut werden. Dafür soll die Dielsdorferstrasse zwischen dem BirdLife-Naturzentrum und der Gemeinde Neerach ausgebaut werden. Auf der südöstlichen Seite wird eine neue Strasse entlang des Fischbachs gebaut.

Durch diese Massnahmen wird das Neeracherried selbst komplett verkehrsfrei. Die Kosten dieses Projekts beziffert die Regierung auf 25 Millionen Franken bei einer Genauigkeit von plus/minus 30 Prozent.

Die Regierung hat zudem beschlossen, mit dem Bau einer neuen Strasse die Gemeinde Höri südöstlich zu umfahren. Diese schliesst an die erwähnte Strasse beim Fischbach an. Die Höremer Umfahrung wird gemäss Regierung 12 Millionen Franken (plus/minus 30 Prozent) kosten.

Gemeinden wollen ein Ganzes

Soweit decken sich die Beschlüsse der Kantonsregierung mit dem Antrag der drei Gemeinden Neerach, Niederglatt und Höri sowie BirdLife Schweiz. Diese vier Partner hatten vor Jahresfrist ein gemeinsam erarbeitetes Umfahrungskonzept eingereicht mit dem Hinweis, man verstehe dieses als ein Ganzes, Unteilbares.

In diesem Konzept ist auch eine Ostumfahrung von Niederglatt vorgesehen. Auf diese will die Regierung jedoch verzichten. Als Gründe gibt sie an, die Ortsdurchfahrt von Niederglatt sei gut geeignet, um das Verkehrsaufkommen von rund 8000 Fahrzeugen pro Tag zu bewältigen. Die Ostumfahrung von Niederglatt würde gemäss Regierung auf rund 23 Millionen Franken zu stehen kommen, was einem schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnis entspreche.

In einer ersten Reaktion brachte der Niederglatter Gemeindepräsident Luzius Hartmann die Enttäuschung der vier Konzeptpartner zum Ausdruck. Da sie nur sehr kurzfristig über den Regierungsratsbeschluss informiert worden seien, habe es nicht mehr für eine Stellungnahme gereicht. «Wir werden uns nun gemeinsam Gedanken machen müssen, wie es weitergeht», sagte Hartmann. (Zürcher Unterländer)