Ja zum Eisfeld mit Dach

Nach einem turbulenten Abstimmungskampf haben die Walliseller Stimmberechtigten ein Machtwort gesprochen und 24,6 Millionen Franken für die Überdachung des Eisfelds und die Sanierung des Restaurants Spöde an der Urne bewilligt. Das Resultat fiel mit 2782 Ja- zu 1531 Nein-Stimmen unerwartet deutlich aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 47,6 Prozent. Der Gesamtbetrag von 24,6 Millionen Franken setzt sich zusammen aus Investitionskrediten – die eigentliche Abstimmungsvorlage – und gebundenen Ausgaben (siehe Kasten). Die gebundenen Ausgaben liegen in der Kompetenz des Gemeinderates und wurden bereits – unter Vorbehalt der Genehmigung des Investitionskredits – vom Gemeinderat gesprochen.

Vormals umstrittene Vorlage

Im Vorfeld hatte es einige Anzeichen für ein knappes Resultat gegeben. Die Vorlage war nämlich umstritten. In den vergangenen Ausgaben des Lokalblatts «Anzeiger von Wallisellen» füllten zwar mehrheitlich Befürworter und nur vereinzelt Gegner die Leserbriefspalten. Zuvor hatte jedoch die Rechnungsprüfungskommission (RPK) die Ablehnung empfohlen. Ebenfalls die Nein-Parole gefasst hatten BDP und Grüne. SP, Die Mitte und das Forum pro Wallisellen sprachen sich für das Projekt aus. Die SVP hatte Stimmfreigabe beschlossen. Der Vorstand der lokalen FDP hatte zwar die Nein-Parole beantragt, die Parteiversammlung hingegen sprach sich für das Projekt aus.

Der Gemeinderat reagierte erfreut auf das Abstimmungsresultat. In einer Medienmitteilung schrieb er am Sonntag, das Ja werde als Zustimmung gewertet «zu einer modernen, bedürfnisgerechten Sport- und Freizeitinfrastruktur in Wallisellen».

Nach dem Ja soll nun bis im Frühjahr 2019 die Baueingabe erfolgen. Die Vorbereitungsarbeiten sind für Februar 2020 geplant. Der Abschluss sämtlicher Arbeiten ist auf den Beginn des Eisbetriebs im November 2021 vorgesehen. (Zürcher Unterländer)