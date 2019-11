Ja zum Schulanbau für 2,7 Millionen Franken

Die Primarschulgemeinde Neerach darf endlich aufatmen: Die Neeracher Stimmberechtigten haben den Anbau am Schulhaus Sandbuck für 2,7 Millionen Franken gutgeheissen. Mit 804 Ja- gegen 195 Nein-Stimmen (Stimmbeteiligung von 43,6 Prozent) fiel das Resultat deutlich zugunsten der Primarschule aus. Präsident Philipp Simmen zeigte sich dementsprechend erfreut über das Ergebnis. Dass es so deutlich ausfiel, überraschte auch ihn. Doch: «Das Resultat widerspiegelt das Vertrauen der Neeracher Bevölkerung in die Primarschulpflege», sagte er.

Mit dem Anbau sollte das Platzproblem an der Schule Sandbuck in den kommenden Jahren eingedämmt werden. Im August hatte die Schulpflege mitgeteilt, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler weiterhin stark ansteigt. Waren es letztes Jahr noch 195 Kinder, starteten im Sommer 204 Schülerinnen und Schüler ins Schuljahr. Bis 2023/2024 soll diese Zahl weiter auf 211 ansteigen. Auch die Anzahl Klassen mit über 30 Schülerinnen und Schülern stieg in diesem Jahr von einer auf zwei an, 2022 werden es dann drei sein.

Kein Platz für die Schule

Weil die sechs Primarschul- und zwei Kindergartenklassen in Zukunft nicht mehr in den heute vorhandenen Trakten A und B des Schulhauses Sandbuck untergebracht werden können, wurden verschiedene Varianten erarbeitet und öffentlich vorgestellt. Unter anderem wurde ein Container oder eine Sanierung des Pavillons Dorf und des Schulhauses Dorf in Betracht gezogen. Die Primarschulpflege bekräftigte jedoch, dass keine dieser Optionen zu einer langfristigen Lösung beitragen würde.

Stattdessen entschied man sich für eine Erweiterung des bestehenden Trakts B in Richtung Riedt. Damit wird der Schulraum um zwei Klassenzimmer mit zwei Gruppenräumen erweitert. Zusätzlich werden zwei Aussenkindergärten gebaut. Der Bezug des neuen Traktes ist auf das nächste Schuljahr 2020/2021 angesetzt.

Nur der erste Schritt

Der Platzmangel ist mit dem Anbau jedoch nicht gänzlich aus der Welt geschafft. Es werden weiterhin Räumlichkeiten für die Mediothek und Tagesbetreuung benötigt. Auch die Musikschule verfügt über zu wenig Platz.

Wann dieses Problem gelöst werden soll, hatte Simmen bereits im Sommer angekündigt: Weil Neerach die Einheitsgemeinde anstrebt, will man zusammen mit der Politischen Gemeinde arbeiten. Zuerst müsse jedoch noch die Gemeindeordnung erarbeitet und an der Urne angenommen werden.«Die gemeinsame Raum- und Infrastrukturplanung in Neerach werden wir angehen, sobald die neue Gemeindeordnung steht», sagt Simmen.