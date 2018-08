Jagdgegner verüben Sabotageakte

Seit Anfang Jahr sind im Kanton Zürich über zwei Dutzend Jagdhochsitze zerstört oder beschädigt worden. Dass dahinter eine beachtliche kriminelle Energie steckt, zeigt sich darin, dass in ­einigen Fällen Leitersprossen dieser Hochstände angesägt wurden. «Damit nehmen die Täter bewusst in Kauf, dass sich Personen – das müssen nicht Jäger sein – beim Besteigen von jagdlichen Einrichtungen ernsthaft ver­letzen», sagt der Niederglatter ­Samuel Ramseyer, Obmann der Jagdgesellschaft Weiach-Sanzenberg. Gerade Kinder würden solche Hochsitze gerne er­klimmen.

Polizei bittet um Mithilfe

Wer hinter den Vandalenakten steckt, ist nicht bekannt. Nach den ersten Sabotageakten hatten sich im Frühjahr anonyme Mitglieder der Animal Liberation Front auf ihrer Website zu den Taten bekannt. Auch wurde dort eine Anleitung für solche Zerstörungen und Manipulationen an Hochsitzen publiziert.

Die jüngsten Hochsitzattacken haben nun die Kantonspolizei dazu bewogen, mit einem Flugblatt die Jägerschaft um Mithilfe bei der Ermittlung von Tätern zu bitten. Dies berichtete der «Tages-Anzeiger». Verdächtige Personen und Fahrzeuge sollen umgehend der Kapo gemeldet werden. Zudem sollen die Jäger ihre Hochsitze genau kontrollieren, bevor sie hinaufsteigen.

Blachen zerschnitten

Ramseyer, der im Vorstand des kantonalen Jägerverbands Jagd-Zürich für die Kommunikation zuständig ist, stellt fest, dass das Zerstören und Übersprayen von Plakaten und Blachen, die für die Ablehnung der Jagdverbotsinitiative werben, in jüngster Zeit markant zugenommen haben. Vor drei Tagen wurde auch ein mit dem Slogan «Jagd schützt. Jagd nützt.» versehener Autoanhänger in Eschenmosen oberhalb von Bülach Ziel von militanten Jagdgegnern. Nicht nur die eigentliche Werbeblache wurde zerschnitten, sondern auch die übrigen Deckblachen des Autoanhängers. «Zum materiellen Schaden kommen auch noch die damit verbundenen Umstände und das Ärgernis», sagt der Niederglatter.

«Dass es Leute gibt, die mit der Jagd nicht viel anfangen können, versuchen wir zu verstehen. Dass sich die Ablehnung jedoch mit Saubannerzügen der übelsten Sorte manifestiert, verurteilen wir aufs Schärfste», sagt Ramseyer. Das Vorgehen der Jagdgegner zeige eine respektlose Haltung gegenüber fremdem Eigentum. «Es ist eine Verletzung sämtlicher Regeln, die in diesem Land gelten.»

Tierfiguren mussten weg

Der Autoanhänger ist Teil einer Roadshow, mit welcher die Jägerschaft an diversen Orten im ganzen Kanton für die Ablehnung der Jagdverbotsinitiative werben. Nach der Reparatur der zerstörten Blachen wurde der Anhänger in der Nähe von Winkel auf einen Acker gestellt. Vor dem Gefährt platzierten die Jäger – wie schon an den diversen früheren Standorten – einige Wildschweinschablonen aus Spanplatten. Die Rotte bestand aus zwei Wildsäuen und fünf Jungtieren.

Gestern nun mussten diese Tierfiguren auf Geheiss der Kantonspolizei entfernt werden. Als Begründung habe die Polizei angeführt, es seien 21 Telefonate eingegangen, in welchen sich Leute darüber beschwert hätten, die Wildschweinfiguren würden die Verkehrssicherheit gefährden. Die Holztafeln waren etwa 30 Meter vom Strassenrand entfernt platziert worden.

«Ich frage mich, wie Automo­bilisten reagieren, wenn sie mit lebenden Wildschweinen konfrontiert werden», wundert sich Samuel Ramseyer. «Es ist übrigens interessant, dass an den vielen Standorten, an denen die Rotte eingesetzt war, keine gleichlautenden Rückmeldungen registriert wurden. Die Vermutung drängt sich auf, dass es sich auch in diesem Fall um eine gezielte Störaktion handelt», folgert der Niederglatter.

(Zürcher Unterländer)