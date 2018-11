Japanische Kette eröffnet erste Schweizer Filiale im Glatt

In Japan soll die Marke Kult sein. Und auch in zahlreichen anderen asiatischen und europäischen Ländern sowie in Nordamerika sind Muji-Geschäfte (Aussprache: «Mutschii») längst etabliert. Nun plant der japanische Konzern den Markteintritt in die Schweiz. Im Oktober nächsten Jahres will er im Einkaufszentrum Glatt in Wallisellen die erste Niederlassung mit rund 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnen.

Muji vertreibt ein breites Sortiment an Haushaltwaren, Textilien, Pflegeprodukten, Schreibzubehör, Elektronik und Lebensmitteln im tieferen bis mittleren Preissegment. Er sei stark im Bereich Aufbewahrungssysteme, Kleinmöbel sowie Freizeitbekleidung und Nachtwäsche, sagt Zentrumsleiter Rageth Clavadetscher. «Die Produkte sind erschwinglich für Normalverdienende und zeichnen sich durch Purismus und minimalistische Formen aus.»

Design und Ökologie

Dem schlichten Design liegt das japanische Kanketsu-Konzept zugrunde: Ein Prinzip der Einfachheit, das einen ruhigen Geist in unseren anstrengenden Alltag bringen soll. «Wir wollten diese Marke unbedingt haben», sagt Clavadetscher. Der Name Muji bedeute eigentlich «ohne Marke». Namhafte Designer würden für das Unternehmen Produkte entwickeln.

Zudem legt der Konzern Wert auf Ökologie, indem er zum Beispiel auf einen sparsamen Gebrauch von Verpackungsmaterial achtet oder die Verschwendung von Lebensmitteln einzudämmen versucht. So biete er etwa einen Snack an, der aus den Rinden von Toastbrot hergestellt wird, da diese sonst kaum Verwendung finden, weiss der Zentrumsleiter, der im Ausland bereits etliche Muji-Filialen besichtigt hat.

Schweiz für viele zu klein

Für Einkaufszentren in der Schweiz ist es nicht einfach, neue Anbieter anzulocken. Entgegen anderen Shoppingcentern hat das Glatt zwar kaum mit Geschäftsschliessungen zu kämpfen. Doch es sei anspruchsvoll, für interessierte Neumieter genügend grosse Verkaufsflächen zur Verfügung zu stellen, sagt Clavadetscher. Deshalb braucht auch der Einzug von Muji eine längere Vorlaufzeit für die sorgfältige Planung.

Der Schweizer Markt sei zudem für weltweit tätige Unternehmungen nicht besonders attraktiv, weil das Land klein ist und es demnach keine Möglichkeit bietet, eine grosse Anzahl Filialen aufzubauen, erklärt Clavadetscher. Wegen der vergleichsweise hohen Preise ist zudem der Einkaufstourismus über die Grenze hierzulande stärker verbreitet als in anderen Ländern. Die Verantwortlichen des Glatt mussten sich deshalb um Muji bemühen.

Anfang nächsten Jahres wird die Muttergesellschaft Ryohin Keikaku vorerst die Gesellschaft Muji Switzerland AG gründen und einen Firmensitz in der Schweiz eröffnen. Im Frühling will das Glattzentrum zusammen mit dem Konzern offiziell informieren und mit einer Ausstellung einen ersten Eindruck des Sortiments vermitteln. «Wir sind positiv überrascht, dass es nun so rasch geht», sagt Rageth Clavadetscher.

Stabiler Wachstumsmarkt

Auf seiner Website anerkennt der Konzern die andauernde Neutralität der Schweiz sowie das Be­völkerungs- und Wirtschaftswachstum, in welchem er gute Marktchancen sieht. Mit den bisherigen Erfahrungen im euro­päischen Markt sei er gut darauf vorbereitet, auch hierzulande Läden zu betreiben, «die dem Leben im Alltag dienen und die Anzahl Muji-Fans in der Gegend steigern».

Muji betreibt weltweit bereits rund 800 Filialen und erwirtschaftet mit seinen 3500 Beschäftigten jährlich 4 Milliarden Franken. Die nächsten Verkaufsstellen liegen in München, Paris, Lyon, Turin und Mailand.

Die Kette startete in den 80er-Jahren mit ursprünglich 40 Produkten. Ende letzten Jahrhunderts waren es bereits über 7000. Im Jahr 2001 hat der Konzern sogar ein eigenes sparsames Kleinauto in limitierter Anzahl herausgegeben. Zudem betreibt Muji Cafés, Restaurants und Blumenläden sowie Hotels in asiatischen Grossstädten.

Ein Unternehmen auf konsequentem Expansionskurs also. Gemäss «Appenzeller Zeitung» sind denn auch in der Schweiz bereits weitere Filialen geplant, falls die Kunden im Glatt Gefallen am neuen Angebot finden. Viele Einkaufszentren mit leer stehenden Ladenflächen dürften darauf hoffen.

