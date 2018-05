«Jeder braucht eine bestimmte Zeit, um politisch aktiv zu werden»

Das Opfiker Parlament hat am Montag einen Paradigmenwechsel erlebt. Qëndresa Sadriu wurde neue Ratspräsidentin und löste damit Ueli Weidmann ab. Eine 23-jährige Studentin folgt auf einen Rentner mit Jahrgang 1951, SP auf SVP, er gratulierte feierlich in Hemd und Anzugshosen, sie bedankte sich herzlich in Blumenkleid und Keilabsätzen. Symbolischer hätte Sadriu ihr Debüt als Ratspräsidentin kaum inszenieren können.Das ergibt nur Sinn.

Die gelernte Dentalassisstentin, die nach dem Sommer ein Studium in Sozialer Arbeit beginnen wird, hat ihre Verwandlung von der Politdebütantin zum Profi abgeschlossen. Es ist eine Karriere, die ihr quasi in die Wiege gelegt worden war. «Sowohl mein Vater als auch meine Mutter waren in ihrem Heimatland Kosovo stark politisch engagiert», erzählt Sadriu. Sie selber – in der Schweiz geboren und hier aufgewachsen – fühle sich dem Land ihrer Eltern zwar weniger stark verbunden als der Schweiz, die Leidenschaft für Politik habe sie aber geerbt. «Bei uns am Esstisch wurde immer viel über Politik diskutiert. Von Kindsbeinen an wurde mir beigebracht, dass man nur mit Argumentieren und Diskutieren weiterkommen kann.»

«Ich war 19 Jahre alt, um mich herum im Parlament sassen diese erfahrenen Politiker, da habe ich mich kaum getraut etwas zu sagen.»Qëndresa Sadriu

Diese Lektion setzte Sadriu in die Tat um, als sie volljährig wurde. «Meine Kollegin und ich waren die einzigen, die damals zur inzwischen abgeschafften Jungbürgerfeier kamen. Ich hatte dabei sofort Heinz Ehrensberger, den damaligen Präsidenten der SP Opfikon, angesteuert und gesagt, dass ich beitreten will.» Gesagt, getan: Sadriu wird Parteimitglied und schafft 2014 beim ersten Versuch die Wahl zur Gemeinderätin. Und ist inzwischen selbst Co-Präsidentin der SP Opfikon.

Nicht nur Integrationspolitik

«Zu Beginn war es schon etwas einschüchternd», sagt sie heute. «Ich war 19 Jahre alt, um mich herum im Parlament sassen diese erfahrenen Politiker, da habe ich mich kaum getraut etwas zu sagen.» Man gewinne aber schnell Stärke dazu. «Sobald man mit der Arbeit in einer Kommission beginnt, ist die Atmosphäre ganz anders. Es wird offen diskutiert und argumentiert, so, wie ich mir das erhofft hatte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nichts zu sagen hätte, nur weil ich noch jung bin.»

Nun will Sadriu ihre Erfahrung einsetzen, um ein paar Veränderungen anzustossen. «Ich sehe mich nicht als Politikerin, die wegen ihres familiären Hintergrunds hauptsächlich Intergrationspolitik machen muss», betont sie. «Aber dennoch ist es mir ein Anliegen, hier ein paar Verbesserungen zu erreichen.» Als ihre Familie in die Schweiz gekommen war, seien sie nicht gerade mit offenen Armen empfangen worden. «Sei es bei der Wohnungssuche oder bei Stellenbewerbungen, für meine Eltern war es nicht leicht.» Wirklich schwierig geworden sei es, als sie als Kind dann auch noch erkrankt sei.

Ihre Eltern hätten eigentlich Unterstützung von der Gemeinde gebraucht, sich aber oft alleine durchboxen müssen, so Sadriu. «Das war schwierig für sie, es macht Menschen aber auch stärker. Trotzdem möchte ich daraufhinarbeiten, dass der Einstieg in die Gesellschaft für Migranten einfacher wird. Viele dieser Menschen wissen gar nicht, wie das System hier läuft, wie sie sich engagieren können, wie sie mitmachen können. Ich würde mir wünschen, dass wir hier etwas auf die Beine stellen können, damit diese Menschen sich schneller in die Gemeinschaft einfinden können und schneller in der Gemeinde aktiv werden können.»

Auch beim Thema Schule will sie sich engagieren. «Es wäre gut, wenn Schüler, die mit dem Stoff Mühe haben, mehr Unterstütztung erhielten. Dann würde es für sie auch einfacher, eine Lehrstelle zu finden oder den Sprung ins Gymnasium zu schaffen.»

Sadriu hofft auch, dass sich dadurch wieder mehr junge Menschen in die Politik einbringen. «Jeder braucht eine bestimmte Zeit, um politisch aktiv zu werden», sagt sie. Im Gegensatz zu vor vier Jahren sei die Entwicklung hier aber erfreulich. Sie sei dieses Jahr im Wahlkampf deutlich öfter von Jungen angesprochen worden als bei ihrer ersten Kandidatur. (Zürcher Unterländer)