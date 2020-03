Jeder dritte Flug ab Kloten gestrichen

Donnerstagmittag, 12.12 Uhr. Swiss-Flug LX2142 steht pünktlich auf der Startbahn 32 und hebt ab in Richtung Valencia. Es folgt Swiss 1226 nach Göteborg, der verlässt Kloten um 12.14 Uhr. Und knapp zehn Minuten später fliegt LX1884 nach Bukarest los. Im 12-Uhr-Mittagsfenster wäre auch Flug LX1370 nach Krakau geplant gewesen. Doch die Swiss hat die Verbindung gestrichen. Auch die Londonflüge von 12.05 Uhr (LX332) und von 12.10 Uhr (LX456) fallen weg.

Die Mittagswelle des Europanetzes ist in diesen Tagen arg dezimiert: Nürnberg, Belgrad, Madrid, Stuttgart, Rom, Budapest, neben den Destinationen prangt die rote “Canceled”-Anzeige. Und die Swiss ist nicht alleine: Die El Al nach Tel Aviv (LY348) ist auch nicht da, die Eurowings streicht Köln und Düsseldorf, die Heckflosse der Air Malta ist nirgends auszumachen.

Dezimiertes Europanetz

In der Zeitspanne von Donnerstag- bis Freitagmittag, 12 bis 12 Uhr, hätten 319 Linienflüge in Kloten abheben sollen. 104 davon wurden abgeblasen. Die Lufthansagruppe, zu der auch die Swiss gehört, hatte bereits vor dem letzten Wochenende bekanntgegeben, dass sie ihre Kapazitäten des Coronavirus wegen um bis zu 50 Prozent reduzieren würden. Die Swiss hat unter anderem die Italien-Destinationen und Israel komplett aus dem Flugplan gestrichen. Auch bei anderen europäischen Fluggesellschaften macht sich der Buchungsrückgang deutlich bemerkbar, sogar grosse Carrier wie Air France oder British Airways lassen einzelne Flüge nach Zürich sausen.

Die Interkontinentalverbindungen waren bis gestern Freitagmittag noch weniger heftig von Ausfällen betroffen. Die Swiss führt schon seit Anfang Februar die Flüge nach China (Shanghai und Peking) nicht mehr durch; LX138 nach Hong Kong fand zwar am Donnerstag auch nicht statt, hob aber gestern wieder ab. Mumbai ist seit Donnerstag gestrichen.

Sonderflugplan für die USA

Die Nordatlantik-Destinationen wurden gestern noch geflogen; kein Wunder, gehören sie doch für die Lufthansagruppe mit zum Kerngeschäft. Sowohl Swiss und Edelweiss, wie auch United Airlines, Delta Airlines, American Airlines und Air Canada waren zwischen Zürich und Nordamerika unterwegs. Die Anzahl der Flüge dürfte sich aber deutlich reduzieren, wenn heute Samstag, um 5 Uhr in der Früh (mitteleuropäische Zeit), die Einreisesperre für Europäer in die USA in Kraft tritt. Allerdings ist die Ausreise von Europäern aus den USA sowie die Ein- und Ausreise für US-Bürger in die USA weiterhin möglich, wenngleich letzteres mit Einschränkungen. Die Lufthansagruppe hat bekanntgegeben, dass ab Zürich die Destinationen Chicago und Newark (New York) im Flugplan der Swiss verbleiben werden. Auch Frankfurt, Wien und Brüssel behalten einzelne Linien. Man wolle, so schreibt der Konzern, «einige Luftverkehrsverbindungen in die USA aus Europa heraus aufrechterhalten». Nicht gestrichen wird Kanada.