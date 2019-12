Jeder vierte Kunde kompensiert seine Flugemissionen

So ist man für den Langstreckenflug gewappnet

Wer in der kalten Winterzeit von warmen Sommertagen träumt, muss oft mit längeren Reisezeiten rechnen. Hotelplan Suisse gibt Tipps, die dabei helfen sollen, auch nach einem Langstreckenflug in entfernte liegende Reisezieleentspannt im Ferienparadies anzukommen.



Bewegung



Wer lange fliegt, sollte auch etwas für seinen Körper tun. Denn dieser kann sich durch das lange Sitzen verspannen. Um dem vorzubeugen, helfen kleine Übungen: Um den Rücken zu lockern, einfach die Schulterblätter nach hinten ziehen, den Kopf in die Lehne drücken und diese Position einige Sekunden halten. Umd die Durchblutung in den Beinen zu fördern, zieht die Fussspitzen zum Schienbein und drückt diese in den Boden. Um die Beine zusätzlich zu entlasten, helfen Stützstrümpfe.



Handgepäck



Der Inhalt des Handgepäcks ist besonders wichtig. Dieses kann mit kleinen Hilfsmitteln gefüllt werden. Wer Mühe hat, im Flugzeug zu schlafen, sollte Ohrstöpsel und eine Schlafmaske einpacken. Auch Pflegeartikel wie Zahnbürste oder Erfrischungstücher sind wahre Retter. Und Reisenden, denen an Bord oft kalt ist, helfen Schal und dicke Socken.



Verpflegung



Bei einem neun- bis fünfzehnstündigen Flug knurrt irgendwann der Magen. Natürlich verfügen Fluggesellschaften über Verpflegung, trotzdem können mitgebrachte Snacks wertvoll sein. Besonders frische Früchte oder Nüsse heben die Stimmung zwischen den Mahlzeiten. Wer diesen Rat befolgt, muss aber zuerst die Bestimmungen fürs Handgepäck überprüfen.



Anpassen



Wer einen besonders langen Flug auf sich nimmt, sollte seine Ferien voll auskosten. Deshalb empfiehlt sich nach einem langen Flug auch ein längerer Aufenthalt vor Ort. Dies ist nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Körper schonender. Dieser kann sich so besser an die Zeitumstellung oder auch das Wetter und ungewohnte Temperaturen anpassen. (fzw)