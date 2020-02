Jets sind zu spät und gehen zu früh unter

Die Spielerinnen der Kloten-Dietlikon Jets kommen an diesem Cupfinaltag wegen Stau rund um die Stadt Bern später als geplant in der Wankdorfhalle an, sie finden verspätet ins Spiel und sie sind irgendwann im letzten Drittel früher als beabsichtigt wieder raus. Als Titelverteidigerinnen waren die Jets in diesem Cup-Duell die Gejagten. Und als solche jagten sie selbst bis zur 44. Minute einem Rückstand hinterher, den sie sich im ersten Drittel eingebrockt hatten.

Katrin Zwinggi war die Frau der ersten 20 Minuten: Zuerst vereitelte Churs Grande Dame einen Gegentreffer, den Julia Suter und Alice Granstedt im Zusammenspiel eigentlich schon fast auf sicher hatten, dann gelang ihr ein Shorthander und schliesslich zwang Zwinggi den Ball kurz vor der ersten Pause im Nachschuss mit Nachdruck ins Netz.

2:0 stand es nach zwanzig Minuten im Cupfinal zwischen Piranha Chur und den Kloten-Dietlikon Jets – das hatten wir doch schon einmal.

Wiki rechtzeitig zurück

Vor einem Jahr führten die Piranhas auch 2:0 bevor den Glattalerinnen eine irre Wende zum 4:2-Endstand gelang. Heuer schien sich diese Geschichte zu wiederholen. Denn im Mitteldrittel waren die Jets nun richtig in dieser Partie angekommen. Und rechtzeitig zurück für diesen Cupfinal war auch Stürmerin Michelle Wiki. Sie bestritt erst den zweiten Ernstkampf nach ihrer Knieverletzung, die sie sich im WM-Final gegen Schweden im Dezember zugezogen hatte. Und sie spielte sogleich wieder eine tragende Rolle. Mit einem entschlossenen Drehschuss erwischte sie Jill Münger im Churer Tor zum 1:2. Und als im letzten Abschnitt die tschechische Internationale Hana Konícková zum Ausgleich traf, dachte sich Wiki: «Jetzt packen wir sie wie letztes Jahr.»

Fünf Gegentore innert fünf Minuten

Doch hier hören die Parallelen zum Cupfinal vor einem Jahr auf. Denn statt erstmals in dieser Partie in Führung zu gehen, liessen die Jets Seraina Ulber die wieder bissiger gewordenen Piranhas erneut in Front schiessen. Die Churer Internationale spricht nach dem Schlusspfiff von einer Willensleistung. «Das 2:2 war für uns ein krasser Moment. Unser Block hatte bis dahin schwach gespielt und wir haben uns gesagt, jetzt müssen wir etwas machen.» Und wie sie das taten. Zweimal Anja Dellagiovanna, Chiara Gredig und Katrin Zwinggi erhöhten bis zur 53. Minute auf 7:2. Alle diese Treffer fielen, als die Jets-Paradeformation mit Alice Granstedt und Iza Rydfjäll auf dem Feld stand. Die beiden schwedischen Weltmeisterinnen wirkten in dieser Partie zwar bemüht, setzten offensiv aber keine grossen Akzente.

Evelyne Ackermanns 3:7 kurz vor Schluss ging im Glücksrausch der Bündnerinnen unter. Und bei den Jets herrschte bei der Medaillenvergabe grosse Ernüchterung. Fünf Gegentore innert gut fünf Minuten kosteten sie am Ende den Titel. Zurück bleibt ein etwas ratlos wirkender Trainer Stefan Jakob, der sagt: «Wir waren gerade im Mitteldrittel das bessere Team und doch haben wir es verbockt.» Chur hat die Cupgeschichte heuer neu geschrieben, warum die Jets darin eine Verliererrolle spielen, konnten die Protagonistinnen gleich nach dem Spiel nicht beantworten.