Jets trennen sich von Cheftrainer Kihm

Es war womöglich die 3:7-Pleite am vergangenen Samstag gegen Leader Piranha Chur, die das Fass beim Unterländer Grossklub zum Überlaufen brachte. Nach der hohen Niederlage (1:7) kurz vor Saisonstart im Supercup war dies bereits die zweite Partie innert kurzer Zeit, in der die Kloten-Dietlikon Jets gegen die Dauerrivalinnen aus dem Bündnerland überraschenderweise chancenlos blieben. Nach nur sieben Meisterschaftsrunden wird nun Cheftrainer Jürg Kihm, der die Jets auf die aktuelle Spielzeit hin als Doublegewinnerinnen von Simone Berner übernommen hat, per sofort von seinen Aufgaben entbunden. «In einer Saison mit vielen Höhepunkten wie dem im Januar anstehenden Champions Cup, konnte nicht die gewünschte Entwicklung des Fanionteams festgestellt werden», heisst es in der Medienmitteilung, die am Mittwochabend verschickt wurde.

Auch Brendler springt ein

Ad-interim wird das NLA-Team nun von Kihms Assistenztrainer Stefan Jakob geleitet. Unterstützt wird er vom bisherigen Assistenten Rico Polo und Torhütertrainer Corado Bühler. Das Trainerteam wird komplettiert durch Sportchef Sascha Brendler und Thomas Wetter, der in der vergangenen Saison als Berners Assistent an der Bande der Jets wirkte.

--