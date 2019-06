Jetzt buhlt auch der Balgrist um Patienten aus dem Unterland

Seit ein paar Jahren drängen vermehrt auch Spitäler von ausserhalb des Unterlands in die Region. Im nächsten Jahr wird der Circle, das milliardenteure Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum am Flughafen Zürich eröffnet. Rund 11000 Quadratmeter sind an das Universitätsspital Zürich vermietet, welches damit einen Standort im Unterland lanciert.

Und seit gestern ist bekannt, dass noch ein weiteres Spital kommt: Die Universitätsklinik Balgrist hat einen Miet- und Kooperationsvertrag mit dem Unispital unterzeichnet und wird am Circle Sprechstunden und Behandlungen rund um Beschwerden am Bewegungsapparat anbieten. Nicht zu vergessen auch das Kantonsspital Winterthur: Es hat bereits vor über zwei Jahren ein Ärztezentrum im Glattzentrum eröffnet. Und das Spital Bülach wiederum hat etwa zur selben Zeit das Airport Medical Center am Flughafen übernommen.

Deutlich mehr Konkurrenz als noch vor zehn Jahren

Der Überblick zeigt: Der Konkurrenzkampf im Gesundheitswesen hat sich in den letzten Jahren, beginnend mit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung im Jahr 2012, deutlich verschärft. Bringt das den Platzhirsch, das Spital Bülach, in Bedrängnis? Dessen CEO Rolf Gilgen bleibt gelassen. «Der Balgrist hat ein sehr spezialisiertes Angebot. In gewissen Bereichen wie etwa bei der Orthopädie kann es zwar Überschneidungen geben, aber wahrscheinlich kommen wir schon aneinander vorbei.»

Grundsätzlich sei es so, dass Häuser wie der Balgrist oder auch die Uniklinik vor allem den Bereich der hochspezialisierten Medizin abdecken, während Regionalspitäler wie Bülach für den Grundbedarf zuständig sind. «Kritisch würde es erst dann werden, wenn die Leistungsaufträge beginnen identisch zu werden.» Deshalb sei es am Flughafen sicher sinnvoll, wenn die drei vor Ort anwesenden Spitäler ihr Angebot aufeinander absprechen, damit sich keine Doppelspurigkeiten ergeben. Abgesehen von diesem Fall decke man aber eigentlich die Bedürfnisse unterschiedlicher Patienten ab. Und wenn es trotz allem zu Überschneidungen kommt? «Das politische System im Gesundheitswesen sieht einen gewissen Wettbewerb vor. Aber es bringt nichts, wenn wir uns aufs Blut bekämpfen. Im Gegenteil, eine gewisse Kooperation kann nicht nur für die Patienten, sondern auch für uns von Vorteil sein. Die meisten Spitäler haben das erkannt. Wir sitzen alle im gleichen Boot», führte Gilgen aus.

Überhaupt, das Spital Bülach muss sich derzeit keine Sorgen machen, dass es demnächst in einer ähnlichen Situation steckt wie das Spital Affoltern. Aufgrund fehlender Patienten musste im vergangenen Mai darüber abgestimmt werden, ob das Spital fortbestehen soll. Anders in Bülach «Die vergangenen sechs Monate arbeiteten wir an der Belastungsgrenze», so Gilgen. Entgegen dem landläufigen Trend nahmen die stationären Behandlungen im ersten halben Jahr nicht ab, sondern sogar um vier Prozent zu. Und dies obwohl Bülach anders als andere Spitäler gar Boni abgeschafft hat, die abhängig von den Operationszahlen sind.

Keine Stellung zur Expansion des Balgrist genommen hat die Adus-Klinik in Dielsdorf, die ebenfalls auf Orthopädie und Sportmedizin spezialisiert ist. (Zürcher Unterländer)