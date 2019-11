Jetzt ist das EHC-Logo abgeklebt

Kaum wurde es verhüllt, war das EHC-Kloten-Logo auf dem Puck in der Nähe des Bahnhofs wieder zu sehen. Knapp 48 Stunden nachdem am Freitagmorgen ein schwarzer Plastiksack über das drei Tonnen schwere Gebilde gestülpt wurde, haben Unbekannte, vermutlich in der Nacht auf den Sonntag, die Blache wieder entfernt und im Gesträuch des Kreisels liegen gelassen.

Weil der Puck das Logo des EHC Kloten zeigt, handelt es sich nach Ansicht der Kantonalen Baudirektion um kommerzielle Werbung. Diese ist auf Kreiseln von Kantonsstrassen jedoch nicht erlaubt, weshalb der Puck wegmuss. Ansonsten droht die Zwangsentfernung durch den Kanton.

Am Donnerstagmorgen wurde das Logo nun mit einer schwarzen Folie abgeklebt.