Jetzt kann der Spielplatz gebaut werden

Gemeindepräsident Martin Kern sagte es gleich bei der Begrüssung der 84 Stimmberechtigten, die am Freitagabend den Weg in die Mehrzweckhalle Chapf in Rüdlingen gefunden hatten. Das politische Jahr 2018 sei nach der Ablehnung des Budgets für den Schulverband Rüdlingen-Buchberg sehr schwierig gewesen. «Es war einerseits geprägt von vielen Kündigungen teilweise langjähriger Lehrer.» Zudem sei das Jahr geprägt gewesen durch viele Sitzungen und Besprechungen, in denen man mit der Gemeinde Buchberg nach Lösungen für das Funktionieren der Schule habe suchen müssen, sagte der Präsident rückblickend.

Im Vorfeld der jetzigen Gemeindeversammlung hatte zu Diskussionen geführt, dass dieselben Budgetposten, die den Voranschlag 2018 für den Schulverband Rüdlingen-Buchberg vor einem Jahr zum Kippen gebracht hatten, nun wieder im Budget erschienen. So ein Kinderspielplatz für die Primarschüler und für die Oberstufenschüler die Anstellung eines Schulsozialarbeiters mit einem kleinen Pensum.

Ebenfalls wieder im Voranschlag erschienen die Gemeindebeiträge für Exkursionen und Schulreisen, die erhöht werden sollten. Nach dem letztjährigen Schiffbruch zeigte man sich dieses Mal gut gerüstet gegen Angriffe. Schulpräsident Fredy Meier war eigens von Buchberg hinunter nach Rüdlingen gekommen, um beim Schulbudget im Detail darzulegen, wie hoch die gebundenen Kosten wie etwa Lehrersaläre waren und wo Sparpotenzial vorhanden wäre. Das Schulbudget wurde dann praktisch ohne Gegenstimme angenommen, der Spielplatz kann nun verwirklicht werden.

Voranschlag durchgewinkt

Auch der Voranschlag für die ­Gemeinde und sämtliche anderen Geschäfte wurden ohne Diskussion durchgewinkt, obwohl es bei einem Aufwand von 4,46 Millionen Franken und einem Ertrag von 4,29 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von rund 168 000 Franken gibt. Für diesen Aufwandüberschuss gebe es zwei Gründe, erklärte Kern, der als Finanzreferent amtet. Erstens seien 2018 für die Bei­träge an die Prämienverbil­li­­gung der Krankenkasse 174 000 Franken budgetiert gewesen. Doch nun liege eine Rechnung von 203 000 Franken vor, und für 2019 müsse Rüdlingen nach Vorgaben des Sozialamts 218 000 Franken dafür veranschlagen. Zweitens, sagte Kern, würden die Massnahmen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde über einen Pool finanziert. So müsse die Gemeinde ab 2019 einen wesentlich höheren Beitrag leisten.

Trotz der roten Zahlen im Budget 2019 wird der Steuerfuss auf 70 Prozent für natürliche und 65 Prozent für juristische Personen belassen. Der Gemeinde stehen allerdings hohe Ausgaben bevor, die den Steuerfuss in die Höhe zwingen werden. Etwa entspricht die Mehrzweckhalle den Sicherheits- und den technischen Vorschriften nicht mehr.

(Zürcher Unterländer)