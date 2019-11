Jetzt leben mehr als 21000 Menschen in Bülach

Bülach hat etwas zu feiern. Die Marke von 21000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurde geknackt. Zu verdanken hat man es den zwei neuen Zuzüglerinnen, Rosa Maria Lopez Garcia und Emma Cammisa. Im Rathaussaal wurden Mutter und Tochter am Freitag vom Stadtpräsident Mark Eberli höchstpersönlich in Empfang genommen. «Als 21000. und 21001. Einwohnerinnen Bülachs heisse ich sie in unserer Stadt herzlich Wilkommen», sagte Eberli und überreichte den beiden Frauen Blumensträusse.

Haben sich zusammengetan

Am 1. November gerade neu eingezogen, fühlt sich Tochter Emma Cammisa in Bülach schon jetzt rundum wohl. «Es fühlt sich so an, als hätte ich schon immer hier gelebt», sagte Cammisa. Zuvor wohnte die zwei Frauen getrennt voneinander. Cammisa in Zweidlen und ihre Mutter in Schwamendingen. Nach einem schweren Schicksalsschlag entschieden die zwei Frauen zusammenzuziehen. «Es wäre sinnlos gewesen, wenn wir beide alleine gewohnt hätten», meinte Cammisa. So kam es, dass Mutter und Tochter nach einer passenden WG suchten. Gefunden haben sie diese im Guss Areal in einer 3-Zimmer-Wohnung.

29000 Einwohner erwartet

In den letzten fünfzehn Jahren ist Bülach um über 6000 Einwohner gewachsen. Dies ist nicht zuletzt den grossen Bauprojekten zu verdanken. Auch im Guss-Areal wurden bereits 60 Prozent der Wohnungen vermietet. «Nachdem das Guss-Areal einmal vollständig bezogen ist, wird der grosse Schub vorbei sein», sagte Christian Mühlethaler, Stadtschreiber von Bülach. Im Jahre 2022 hofft die Stadt, den 22000. Einwohner Bülachs begrüssen zu dürfen. Man nehme an, dass bis 2040 die Stadt Bülach 29000 Einwohnerinnen und Einwohner zählen wird.