Jetzt sind auch die letzten Schweizer Olympioniken wieder daheim

Als die Schweiz gestern Montag am Mittagessen war, befand sich die gecharterte Boeing 777 der Korean Air noch über der russischen Stadt Krasnojarsk. Der Flieger mit der offiziellen Schweizer Olympia-Delegation an Bord war in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul bereits mit gut anderthalb Stunden Verspätung gestartet. Erst gegen 18.45 Uhr setzte die Maschine dann in Kloten auf; als es in Pyeongchang schon längst Dienstag war.

Die Organisatoren von Swiss Olympic hatten für die letzten heimkehrenden Olympioniken einen gebührenden und herzlichen Empfang vorbereitet, der mitsamt dem obligaten Blitzgewitter, Fahnen und Kuhglockengebimmel in der Ankunft 2 über die Bühne ging.

Die Letzten von 171

Zwar sind die allermeisten der insgesamt 171 Schweizer Olympiahelden 2018 schon etwas länger wieder daheim; insbesondere diejenigen Athleten, deren Wettkämpfe schon in den ersten Spieltagen stattgefunden hatten. So hat für die Hockey-Mannschaften, die Curlerinnen, aber auch für all die Skifahrer, die nicht am Teamevent partizipierten, das «Leben B» schonvor ein paar Tagen wieder begonnen.

Gleichwohl sind gestern noch einige Sportler in Kloten gelandet, die den Kameraobjektiven eine oder sogar mehrere Medaillen entgegenstrecken konnten: Da waren Luca Aerni, Daniel Yule und Ramon Zenhäusern,die am Ski-alpin-Team-­event Gold gewonnen hatten – wobei Zenhäusern darüber hinaus noch die Silbermedaille im Slalom um den Hals baumeln hatte. Zudem waren am gestrigen Flughafenempfang Nevin Galmarini (Gold im Snowboard-Parallelslalom) und Peter De Cruz, Benoît Schwarz, Claudio Pätz und Valentin Tanner, die als Männer-Curlingteam Bronze gewonnen hatten. (red)