Jetzt wohnen 3500 Personen in Steinmaur

Sie ging weg und kam zurück und ging weg und kam zurück: Nadine Müller, die 3500. Einwohnerin, ist eine gebürtige Stein­maurerin. Sie zog vor einigen Jahren nach Oberglatt, kehrte­ jedoch nach einiger Zeit wieder nach Steinmaur zurück.

Eine Zeit lang lebte sie danach in der Nachbargemeinde Neerach und konnte jetzt ihren erneu­ten Umzug gleich doppelt feiern: Einerseits kehrte Müller wortwörtlich nach Hause zurück, denn sie bezieht eine Wohnung im Haus ihrer Eltern, das diese umge­baut haben. Andererseits bereiteten Gemeindepräsident Andreas Schellenberg und die Gemeindeverwaltung ihr einen freudvollen Empfang im Rahmen einer kleinen Feier im Gemeindehaus.

Mitarbeit in der Kirche

«Ich freue mich sehr, dass ich nun wieder in Steinmaur leben kann – auch wenn natürlich Neerach nicht weit weg ist», sagte die 41-Jährige. Sie freue sich nicht nur deshalb, weil das Dorf ihre Heimat sei, sondern auch, weil viele ihrer Freundinnen und Freunde hier leben würden. «Es ist ein Nach-Hause-Kommen» und Steinmaur sei auch ihr Bürgerort, erklärte die «Jubilarin», die im Spital Limmattal als Pflege­fachfrau arbeitet.

Nadine Müller hat auch viel Zeit für die Gemeinschaft aufgewendet. So war sie in den vergangenen acht Jahren Kirchenpflegemitglied der reformierten Kirche Steinmaur-Neerach. Dort hat sie sich vor allem im Bereich der Angebote für Kinder engagiert. Auch wenn sie vergangenen Juni aus der Behörde zurückgetreten sei, werde sie sicher in der Kirchgemeinde weiterhin in irgend­einer Form mitarbeiten. Denn das sei für sie wie ein Hobby, genauso­ wie ihre Patenkinder.

Beim Willkommensapéro im Gemeindehaus überreichte Gemeindepräsident Schellenberg der Zuzügerin einen Blumenstrauss, eine Ortschronik, zwei edle Tropfen, einen Energie­spei­cher für elektronische Geräte und – sehr zum Tag passend – einen roten Regenschirm. Natürlich weisen diese Gegenstände den Namen und das Wappentier von Steinmaur, den silbernen Steinbock, auf.

11 Jahre für 500 Einwohner

Vor elf Jahren, am 1. November 2007, hiess die Gemeinde die 3000. Einwohnerin willkommen. Diese hat Steinmaur zwar schon längst wieder verlassen, das Dorf ist aber trotzdem weiter gewachsen – um rund 50 Personen pro Jahr, sodass an diesem 1. November die 3500. Einwohnerin regis­triert wurde.

Gemäss bisheriger Bau- und Zonen­ordnung (BZO) dürfte Stein­maur in etwa 15 bis 20 Jahren seinen Wachstumsplafond von 4500 Einwohnerinnen und Einwohnern erreichen, wie Schel­len­berg erklärte. Eine neue Bau- und Zonenordnung ist in Arbeit, wobei die erste Fassung von der Gemeindeversammlung vergangenen Juni abgelehnt wurde. «Mit der neuen BZO dürfte der Wachstumskurs sich künftig etwas abflachen», prognostizierte der Gemeindepräsident. Durchschnittlich dürfte sich also das Wachstum der Einwohnerzahl von jetzt rund 50 auf etwa 30 Personen pro Jahr reduzieren.

