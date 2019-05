Joggen bis zum Umfallen

Neben dem bekannten und oftmals auch unangenehmen Lärm von Flugzeugen drang am Donnerstag ein anderer, um den Flughafen Zürich eher selten gehörter Laut durch die Luft. Zahlreiche «Heyas» waren immer wieder zu hören, ob im Naturschutzgebiet, in Glattbrugg oder direkt beim Flughafeneingang. Der Grund war der alljährlich stattfindende Flughafenlauf, der diesmal bereits in der 56. Auflage durchgeführt wurde. Organisiert hat den Lauf wiederum der Lauf- und Sportverein Kloten-Bassersdorf.

Mit etwa 1750 Läufern, die das Rennen über 17 Kilometer beendeten, wurde zwar kein neuer Teilnehmerrekord gesetzt, aber die Besucherzahl blieb dennoch innerhalb der Erwartung der letzten Jahre. Hansjörg Ritzi, OK-Präsident des Flughafenlaufs, ist zufrieden. Dieses Jahr bemüht sich der Lauf- und Sportverein Kloten-Bassersdorf sogar mit einem Stand um neue Mitglieder. Gerade jüngerer Nachwuchs bleibt aus. «Laufen ist zwar ein Individualsport. Aber uns ist Geselligkeit dennoch wichtig», erklärt er.

Der Aufwand, den der Verein für den Anlass auf sich nimmt, ist riesig. Das weiss auch die Streckenverantwortliche Monika Maurer. Sie begleitet mit sechs anderen Vorfahrern den schnellsten und den langsamsten Läufer auf dem Fahrrad, um den Überblick über die Gesamtgruppe zu behalten. Dazu warnt sie mit Trillerpfeifen Passanten vor der kommenden Läufergruppe.

Dass viele Läufer von der Strecke schwärmen, ist für sie keine Überraschung. Während bei Kilometer 10 die Flugzeuge über einen hinwegbrausen, kann man sich ab Kilometer 13 beim Joggen durchs Sumpfgebiet davon erholen. Um den Flughafen herum befindet sich das zweitgrösste Naturschutzgebiet des Kantons.

Die Schnellsten

Die schnellsten Läufer über die 17 Kilometer waren bei den Männern Armin Flückiger, letztjähriger Schweizer Meister im Marathon, mit einer Zeit von 55 Minuten 45 Sekunden. Er ist mit seiner Zeit aber noch nicht ganz zufrieden. «Schön ist sicher, dass ich gewonnen habe, aber ich bin noch in der Aufbauphase», erklärt er. Dass er dennoch ganz alleine vorauslief, schmälert seinen Willen nicht, noch besser zu werden.

Bei den Frauen lief die Sportmedizinerin Joëlle Flück allen davon. Sie machte zum ersten Mal mit und ist sehr zufrieden mit sich. Besonders herausfordernd war für sie aber der wechselnde Untergrund, der im Naturschutzgebiet mit Steinen durchsetzt war.

Für eine gute Sache rennen

Viele Sportler sind vor allem auf ihre Performance fokussiert. Etliche haben jedoch auch andere Ambitionen. Rinaldo Inabnit, der mit seinem schnullerbehängten Outfit ins Auge stach, hat den gesamten Flughafenlauf rückwärts zurückgelegt. Er möchte in fünf Wochen in Stuttgart am 24-Stunden-Rennen teilnehmen, der Flughafenlauf sei für ihn ein Probedurchgang.

Mit seiner Teilnahme setzt er sich für das Kinderrecht ein. «Ich laufe jede Woche 20 Kilometer rückwärts.» Er hat sogar einen kleinen Rückspiegel dabei. Dass bei ihm Zeit und Leistung sekundär sind, ist nicht verwunderlich. Man kann auch für eine gute Sache rennen.