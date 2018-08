Jugendarbeit startet mit frischem Wind

Einige Jugendliche knüpften auch schon Kontakt zur neuen Mitarbeiterin Meret Wüest. Diese erklärt, dass sie als Jugendarbeiterin weder Kumpel, noch Lehrerin oder Polizistin sei. «Vielmehr sind Jugendarbeitende Organisatoren, Animatoren, Sprachrohr der Jugend und stehen unter Schweigepflicht. Oft brauchen die Jugendlichen lediglich ein offenes Ohr oder einen Raum, wo sie unbeschwert ihre Freizeit geniessen können», sagt sie.

Präsenz ist wichtig

Eigentlich kommt die 33-jährige Meret Wüest aus St. Gallen. An der Hochschule Luzern hat sie Soziokulturelle Animation und Kunst studiert. Ob es eine Kunst sei, als Jugendarbeiterin mit den Jugendlichen klarzukommen? «Das ist schwer zu sagen. Aber ich konnte es immer schon gut mit jungen Leuten. Vor sieben Jahren machte ich eine Stellvertretung in der Jugendarbeit. Da hat es mir den Ärmel reingenommen», sagt sie und lacht.

Der Mensch mit seinen Eigenarten, Nöten, Wünschen und Träumen hat sie schon immer interessiert. Das «Handwerk» der Jugendarbeiterin erlernte sie später im Kanton Zug. Nach sechs Jahren Erfahrung in der Jugendarbeit wird Meret Wüest nun im Furttal beruflich sesshaft. «Hier im Tal muss die JUF mit einem kleinen Pensum vier verschiedenen Gemeinden gerecht werden. Diese Herausforderung ist spannend und reizt mich sehr», sagt sie. Ende Juni präsentierte sich die JUF mit einer Chill-Lounge am Dänikerfest. «Behördenmitglieder, Eltern und Jugendliche kamen spontan auf uns zu. Ich habe das Gefühl, dass es hier ganz viele, engagierte Menschen gibt. Menschen, die mit Herzblut bei der Sache sind. Ich freue mich darauf, dieses Furttal näher kennenzulernen», erklärt sie.

«Behördenmitglieder, Eltern und Jugendliche kamen spontan auf uns zu. Ich habe das Gefühl, dass es hier ganz viele, engagierte Menschen gibt. Menschen, die mit Herzblut bei der Sache sind. Ich freue mich darauf, dieses Furttal näher kennenzulernen.»Meret Wüest

Weil sie gerne ausserhalb von festgefahrenen Strukturen arbeitet, empfindet sie diese Region als ideales Terrain. Ob sie im Sinn habe, den Jugendlichen bei der Freizeitgestaltung zu helfen? Meret Wüest wehrt ab. «Helfen? Wir sind keine Krankenschwestern. Wir nehmen die Wünsche der Jugendlichen wahr und ernst und unterstützen sie. Man könnte auch sagen, wir sind die Schnittstelle zwischen Jugend und Behörde, wenn es um die Bedürfnisse der Jugend geht», fasst sie kurz zusammen. Meret Wüest sagt «wir» und meint damit die zweite Jugendarbeiterin.

Ideen aus der Pfadi

Alexandra Klopfer, Mitarbeiterin in Ausbildung im JUF, unterrichtete nach der pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen, fünf Jahre lang auf der Mittelstufe. «Danach war mir klar: Ich suche eine neue Herausforderung, die auf meinem Wissen und auf meinen Erfahrungen aufbaut», berichtet sie. Und so entschied sich Alexandra Klopfer für das Studium Soziale Arbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Da Klopfer bereits seit gut einem Jahr im JUF als Praktikantin tätig ist, dient sie Wüest als wandelndes «Lexikon».

«An der Jugendarbeit fasziniert mich der Kontakt zu den Jugendlichen, welcher nicht durch schulische Leistungen beschattet wird. So kann eine Beziehungsarbeit fern ab von der Schule aufgebaut werden. Weg von der Rolle als Erzieherin, hin zur geduldigen Zuhörerin», fasst die 29-Jährige zusammen. Ideen für den Jugendtreff-Alltag schöpft Alexandra Klopfer aus ihrer über zehnjährigen Pfadizeit. «Mein Pfadiname war Quala. Eine Kombination aus dem Adjektiv «quirlig» und dem besonnenen Koala», erklärt sie.

Bereits haben die zwei Frauen im Unteren Furttal Poster und Flyer mit dem aktuellen Monatsprogramm verteilt. Die Idee ist, dass sich die Jugendlichen in Zukunft aktiv an diesem Monatsprogramm beteiligen, zusammen mit der JUF Projekte ausarbeiten und sich über Erfolgserlebnisse freuen können. Wüest: «Nun sind die Jugendlichen eingeladen, die Jugendarbeit als Hilfsmittel für ihre Freizeitwünsche in Anspruch zu nehmen.» (Zürcher Unterländer)