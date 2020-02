Jugendliche an neue Musik herangeführt

Die Aula der Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach war am Freitagabend mit knapp 300 Konzertbesuchern fast voll. Familien, Verwandte und Freunde der Schülerinnen und Schüler wollten sich das epische Stück «Carmina Burana» von Carl Orff nicht entgehen lassen. Über eine Stunde lang sangen die Jugendlichen hoch konzentriert, auf dem Dirigentenpult wirkte die Gesamtleiterin Brigitte Leutenegger. Mit vollem Körpereinsatz und präzisen Anweisungen leitete sie den Chor. Manchmal reichte nur eine gehobene Augenbraue oder ein Nicken und Lächeln, um den Musikerinnen und Musikern den gewünschten Ton zu entlocken.

Die Kantate «Carmina Burana» aus den Jahren 1935 und 1936 ist weder eine Oper noch ein typisches klassisches Konzert. In seinem bekanntesten Werk bediente sich der deutsche Komponist Carl Orff der gleichnamigen Sammlung von mittelalterlichen Texten und erzählt in mitreissender Musik von Liebe und Tod, Höhen und Tiefen des Lebens, Glück und Unglück.

Erstklässler bis zu Profis

Sieben Schlagwerke gaben Rhythmus und Ton an, dazu der lateinisch gesungene Text. Als Brigitte Leutenegger das Werk den jugendlichen Sängerinnen und Sängern vorstellte, konnten diese zu Beginn wenig damit anfangen. «Den allermeisten war das Werk unbekannt, und kaum jemand konnte sich darunter etwas vorstellen», erinnerte sich Leutenegger. «‹Carmina Burana› ist etwas ganz anderes, eigentlich etwas Fremdes, was Jugendliche normalerweise nicht hören.»

Ein halbes Jahr probten die 125 Jugendlichen intensiv, und die Musiklehrerin führte die Teenager mit Einfühlungsvermögen und Fachwissen an die neue Musik heran. Je mehr sich die Jugendlichen mit dem Werk beschäftigten, desto mehr Freude sei aufgekommen. Im Chor sangen auch Lehrpersonen der Kanti und sogar Gastmusiker. An den Schlagwerken sassen nebst den erwachsenen Musikern drei Schüler.

Brigitte Leutenegger gelang das Kunststück, von den 13-jährigen Erstklässlern bis zum Profi, Norbert Himstedt vom Opernhaus Zürich an der Pauke, alle gleichermassen in die Aufführung einzubeziehen. Hervorragend war der junge Solosänger Elmar Hauser. Der Gesangsstudent zum Countertenor an der Zürcher Hochschule der Künste nutzte die Gelegenheit, sich dem Publikum zu präsentieren.

Chor feierte die Dirigentin

Am Schluss des Konzerts feierten das Publikum und die Schüler die Gesamtleiterin Brigitte Leutenegger mit tosendem Applaus und Blumen. Ob sie wieder an einem solchen Projekt mitmachen würde, beantwortete die 13-jährige Riana Spühler aus Rafz spontan: «Jederzeit, sofort.» Ihre Schulkameradinnen nickten einstimmig, und Riana ergänzte: «Zu Beginn war es schwierig, da wir auch den lateinischen Text lernen mussten und die Proben manchmal lange dauerten. Aber es war, je besser wir das Stück kennen lernten, eine grosse Freude.» Ähnlich äusserte sich der Sechstklässler Lukas Oberdanner. «Ich bin zum dritten Mal an einem Musikprojekt der Kanti beteiligt, und es hat Spass gemacht, mit Profis zu lernen, aber auch mit den jüngsten Kindern an unserer Schule zusammenzuarbeiten.»

Sehr zufrieden war die Gesamtleiterin Brigitte Leutenegger. «Die Jugendlichen leisteten eine eindrückliche und grossartige Leistung auf tollem Niveau. Das Werk ist anspruchsvoll, und die Schülerinnen und Schüler meisterten die Aufgabe grossartig.»