Jugendliche fordern Rundbahn und Jugendtreff

Wie setze ich mich politisch ein? An wen richte ich meine Anliegen? Wie kann ich Projekte in die Wege leiten? Der Anschluss an den politischen Prozess bleibt Jugendlichen oft verwehrt, das Interesse und die Ideen wären aber vorhanden. In Bassersdorf will man das nun ändern und beweisen, dass nicht nur hart gesottene Politiker etwas in der Gemeinde bewirken können: Im Schulhaus Chrüzacher trafen sich am Wochenende Jugendliche mit dem Gemeinderat auf Augenhöhe, um über die Zukunft von Bassersdorf zu diskutieren. Aus über 150 Anliegen und Ideen, welche Kinder und Jugendliche im Vorfeld eingereicht hatten, arbeiteten die Anwesenden in Gruppen neue Projekte zur Verbesserung Bassersdorfs aus.

Um die Teilnahme von Jugendlichen am politischen und gesellschaftlichen Geschehen zu erleichtern, führte die Gemeinde letztes Jahr eine Umfrage durch. Projektleiterin Andrea Gut, Jugendbeauftragte der Gemeinde Bassersdorf, hatte sich dafür mit dem Dachverband Schweizer Jugendparlamente zusammengeschlossen und ermittelt, dass eine hohe Bereitschaft zur Mitbestimmung vorhanden war. Viele wussten jedoch nicht, welche Mittel ihnen zur Verfügung stehen.

Gut rief deshalb das Projekt «Basi – mir redet mit!» ins Leben. Die Jugendlichen erhielten so die Möglichkeit, an einem Samstagmorgen über Themen zu reden, die sie beschäftigen. Die entstandenen Projekte spiegeln die Wünsche der jungen Bevölkerung in Bassersdorf wider: Bis 2021 soll die Rennstrecke beim Schulhaus Mösli in eine Rundbahn verwandelt werden. Ein Jugendraum soll auch her. Und noch dieses Schuljahr will man im Chrüzacher Klimathemen ins Schulprogramm integrieren.

«Zukunftsbüro» geschaffen

Die Jugendlichen blickten mit Gemeindepräsidentin Doris Meier-Kobler auch in die Zukunft: Jugendliche sollen bei Themen, welche ihnen vertraut sind, andere Jugendliche sowie Erwachsene mit ihrem Rat unterstützen. Man verspricht sich in diesem sogenannten Zukunftsbüro, Kompetenzen zu bündeln, die das Gemeinwohl fördern. Zur Beratung kamen neben der Vizepräsidentin des Vereins Ideenbüro, Christiane Daepp, auch Vertreter des öffentlichen Ideenbüros aus Biel. Sekundarschüler Timo, der dort bereits seit drei Jahren tätig ist, erklärt das Konzept: «Das Ideenbüro ist als Freiraum zu verstehen, in welchem Jugendliche ihre vorhandenen Stärken aktivieren und damit hoffentlich die Welt ein wenig besser machen können.» Das Zukunftsbüro soll nun nochmals eine neue Form sein, in der Jugendliche Formen der Mitwirkung in der Gemeinde entwickeln.

An Motivation fehlt es nicht

Bei den Jugendlichen kommt das Zukunftsbüro besonders gut an: Rund ein Drittel der Befragten wollte sich aktiv bei der Durchführung beteiligen. «Jugendliche haben andere Denkweisen, die zu neuen Perspektiven verhelfen können», meint Alexandra. «So können alle voneinander profitieren.» Welche Formen das Zukunftsbüro oder die anderen Projekte genau annehmen, werden die Jugendlichen selbst beeinflussen können. An Motivation fehlt es den Teilnehmern jedenfalls nicht. Ein Grossteil machte sich nach den Gruppenarbeiten auf den Weg nach Zürich, um an der Klima-Demonstration teilzunehmen. «Wir wollten zeigen, dass in der Politik nicht nur geredet, sondern auch etwas gemacht wird», fasst Gut zusammen.

