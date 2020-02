Junge Filmemacher lassen es krachen

Rachegelüste, Schiessereien und ein übler Bösewicht: Im Budget-Film «Pandora Stick 2» verwandeln drei Studenten das Unterland in eine Kulisse für einen harten Thriller. Vor sieben Jahren hatten die Studenten Liamin Baghdadi aus Rümlang, Fabian Graf aus Eglisau und Manuel Schoen aus Steinmaur an der Kantonsschule Zürcher Unterland zusammen einen Film gedreht. Der Kurzfilm «Pandora Stick», entstand im Rahmen eines schulischen Projekts und bildete die Grundlage für die Fortsetzung, die 2017 erste Formen annahm.

Für die drei Filmliebhaber stand fest: Sie würden Produktion, Regie und den Schnitt unter sich aufteilen. Baghdadi und Graf schrieben beispielsweise das Drehbuch, während Schoen die Kamera führte. Verstärkung holten sie sich bei ihrem alten Team aus der Kanti. «Wir haben alle, die damals vor vier Jahren am ersten Film gearbeitet haben wieder kontaktiert», sagt Graf. Die meisten Mitglieder der 20-köpfigen Truppe nahmen tatsächlich wieder teil, sei es als Schauspieler oder Helfer. «Sogar zwei ehemalige Austauschschüler aus der Westschweiz konnten wir wieder ins Boot holen.»

Grosse Ambitionen

Zweieinhalb Jahre lang arbeiteten die jungen Filmemacher zwischen Studium und Nebenjobs an ihrem Action-Streifen. «Vieles mussten wir uns selbst beibringen», erklärt Schoen. «Uns wurde mit jedem Drehtag klarer, wie wichtig ein sauberes Storyboard ist.» Während dem ersten Film hatten sie sich viel praktisches Wissen angeeignet, die Fortsetzung würde aber einiges mehr von ihnen abverlangen. «Je länger wir am Film arbeiteten, desto grösser wurden unsere Ambitionen», sagt Graf.

Der offizielle Trailer zu «Pandora Stick 2».

Der erste Teil wurde noch per Handkamera gedreht, für «Pandora Stick 2» waren die eigenen Ansprüche an die technische Finesse gestiegen. Fabian Graf, der auch für den Ton verantwortlich war, musste sich lange in das Metier einlesen: wie Richtmikrofone funktionieren, wie Tonspuren mit dem Bild synchronisiert werden – und dass man dafür die Klappe braucht. «Wir hatten schon beim ersten Teils eine Klappe, realisierten aber erst bei der Fortsetzung, wieso man die überhaupt braucht», sagt Graf und lacht. Insgesamt hat der 60-minütige Film rund 5000 Franken gekostet, das Geld kam von Sponsoren, Freunden und aus der eigenen Tasche.

«Eine der wichtigsten Lektionen, die wir gelernt haben, ist, dass Planung alles ist», erinnert sich Baghdadi. «Jeder einzelne Drehtag war akribisch bis auf die letzte Minute geplant.» Weil nicht alle viel Zeit investieren konnten, wurden die Szenen so gedreht, wie es bei professionellen Filmdrehs üblich ist: Nicht chronologisch, sondern angepasst an die Zeitpläne der Schauspielerinnen und Schauspieler.

«Je länger wir am Film arbeiteten, desto grösser wurden unsere Ambitionen.» Fabian Graf, Student aus Eglisau

Obwohl die drei Studenten stets gut vorbereitet an ihr Set gingen, konnten sie nicht alles vorhersehen. Am letzten Drehtag verspätete sich ein Schauspieler massiv. Baghdadi, Graf und Schoen mussten in den frühen Morgenstunden die Köpfe zusammenstecken, den Drehplan anpassen und sogar Szenen neu schreiben. «Wir hatten zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Jahre an dieser Geschichte gearbeitet», sagt Graf. «Deshalb wussten wir, was wir tun müssen, damit keine Handlungsstränge auseinanderfallen oder die Logik des Films darunter leidet.»

Und dann der Applaus

«Für jede einzelne Szene war jemand anders im Regiestuhl», sagt Schoen. «Das machte den Filmschnitt nicht immer einfach.» Unzählige Takes hatten sie aufgenommen, die es galt genau anzuschauen und die besten auszuwählen. Dieser Prozess dauerte mehrere Monate. «Mehrmals fielen uns kleinere Fehler auf, die uns während dem Dreh passiert waren», sagt Baghdadi. «Das war natürlich ärgerlich, gehört aber dazu.» Mit dem Endprodukt waren sie aber vollends zufrieden.

Im September zeigten sie ihren Mundart-Film vor Sponsoren und Freunden. Die Premiere fand im Neuen Kino Freienstein statt, inklusive Apéro riche. «Unseren Film nach so viel Arbeit auf einer grossen Leinwand mit einem begeisterten Publikum zu sehen war ein grossartiges Gefühl», sagt Liamin Baghdadi. Manuel Schoen stimmt dem bei: «Wir hatten ein wunderschönes Ambiente und es war auch filmtechnisch ein besonderes Erlebnis: Der Ton war imposant – vor allem die Pistolenschüsse.»

Cast und Crew an der Premiere im Neuen Kino Freienstein. Foto: PD

Wie geht es nun weiter? «Wir wollen auch in anderen Genres experimentieren», sagt Graf. Bis zum nächsten Action-Film wollen sie deshalb noch warten und zuerst einen Kurzfilm wagen. «Aber vielleicht machen wir in ein paar Jahren doch noch Pandora Stick 3.» Baghdadi fügt bei: «Wieder mit dem gleichen Team!»