Junge Menschen mit Leidenschaft fürs Singen

Ob Popsongs, rhythmische afrikanische Kompositionen, Schweizer Volkslieder oder zeitgenössische Konzertstücke – bei den Auftritten des kantonalen Zürcher Jugendchors ist die Begeisterung für die Musik stets spürbar. Meist singen die rund 45 Frauen und Männer im Alter zwischen 16 und 26 Jahren a cappella, also ohne instrumentale Begleitung. Am Samstagabend geben sie in der katholischen Kirche Rafz eine Kostprobe.

Junger Rafzer moderiert

Durch den Auftritt leiten wird am Samstagabend Simon Sigrist, der selber in Rafz wohnt und das erste Mal im Projekt mit dabei ist. «Ich freue mich sehr auf dieses Heimspiel», sagt der 21-Jährige. An musikalischen Erfahrungen mangelt es dem Theologiestudenten nicht: An der Kantonsschule Bülach sang er im Schulchor; derzeit ist er daran, eine Teilausbildung als Organist zu machen, und auch beim Kirchenchor des Zürcher Grossmünsters hat er früher mitgesungen. «Da war ich stets mit Abstand der Jüngste», sagt Sigrist. Umso besser hat ihm diesen Frühling die Woche mit dem Jugendchor in Wildhaus gefallen, in der er mit motivierten Sängerinnen und Sängern seiner Altersgruppe intensiv proben konnte.

Die jährliche Singwoche ist das zentrale Element des Jugendchors. Dazu kommen einige Probewochenenden. Dieser Terminplan entspreche den Jugendlichen besser als wöchentliche Abendproben, sagt Chorleiter Martin Wildhaber. Zudem verpflichten sich die Mitglieder nur für ein Jahr. Etwa die Hälfte der Sänger kommt jedes Jahr wieder neu dazu.

Der Gymnasiallehrer an der Kantonsschule Rychenberg in Winterthur begeisterte sich bereits als Jugendlicher für Gesang und hat mittlerweile zwei weitere Chöre gegründet: den halbprofessionellen Kammerchor Turicum und den Jugendchor Winti Voices.

Mit dem kantonalen Jugendchor will er Menschen gewinnen, die bereit sind, an ihren Stimmen zu arbeiten. Eine Gesangsausbildung sei jedoch nicht nötig, betont Wildhaber. «Viele probieren es einfach einmal und freuen sich, wenn sie merken, dass sie immer besser werden.» Aus dem Projekt heraus ist nun ein neuer Chor am Entstehen, der regelmässig probt und noch etwas höhere musikalische Ambitionen hat.

(Zürcher Unterländer)