Junge Programmierlehrer und -lehrerinnen erhalten Förderpreis

Tablets im Unterricht gehören für die Sek-Schülerinnen und -Schüler in Niederhasli zum Alltag. Apps für mathematische Berechnungen, Chats zum Englisch lernen, Games zur Erweiterung des Wortschatzes: Die 12- bis 15-Jährigen erleben den digitalen Wandel an der Schule als selbstverständlich.

Für die Lehrpersonen und die Schulleitung allerdings bedeutet der Wandel vom Frontalunterricht zum selbst organisierten Lernen mit digitalen Plattformen einen grossen Effort und viele zusätzliche Arbeitsstunden. Umso mehr freut es Marco Stühlinger, den Schulleiter von Eduzis, der Sekundarschule von Niederhasli, Niederglatt und Hofstetten, dass ein mathematisch-technisches Projekt des Schulhauses Seehalde mit einem Preis ausgezeichnet worden ist.

Am Mittwoch ist er mit einer Delegation der Schule nach Zürich-Oerlikon gereist. Vor Publikum aus der ganzen Schweiz konnten die Niederhasler den mit 12000 Franken dotierten Preis entgegen nehmen.

Roboter programmieren

Matthias Lang hat als Lehrer die 3.-Sek-Schülerinnen und -Schüler beim Projekt namens Makerspace begleitet. Dabei lernen die Jugendlichen Dinge wie Lego-Roboter so zu programmieren, dass diese gegeneinander kämpfen können. Oder einen vorgegebenen Weg fahren. Sie lernen mit einer Platine und leitfähigen Objekten zu hantieren.

Aufgaben nach Anleitung also. Sie erhalten auch offene Aufgaben: Zum Beispiel den Roboter so zu programmieren, dass er einen Becher zehn Zentimeter heben kann. Laut Lang haben einige Jugendliche einen mit Kran gebaut, andere einen Greifarm oder einen Scherenlift. Solche Aufgaben seien selbst für die Technikfreaks unter den Jugendlichen sehr anspruchsvoll, betont Lang.

Vom Schüler zum Lehrer

Nach einem halben Jahr Projektarbeit gilt es für die 3.-Sek-Schülerinnen und Schüler, zu zweit einen Workshop für die Kinder der 6. Primarklassen vorzubereiten. «Das ist ein grosser Schritt, denn es ist ein Rollenwechsel vom Schüler zum Lehrer», sagt Lang. «Bis sie ein Tagesprogramm aufgestellt haben, den sie mit den Sechstklässlern durchführen können, brauchen sie jeweils ziemlich viel Unterstützung.»

«Man soll den Schülerinnen und Schüler durchaus etwas zutrauen und ihnen auf Augenhöhe begegnen.»Marco Stühlinger, Schulleiter

Am Makerspace-Tag halten sich dann die Lehrpersonen im Hintergrund. «Wir sind immer wieder erstaunt, wie wenig es uns braucht», betont Lang. An den drei Tagen, die er durchgeführt hat, habe es noch nie disziplinarische Probleme gegeben. Für Schulleiter Marco Stühlinger ist darum klar: «Man soll den Schülerinnen und Schüler durchaus etwas zutrauen und ihnen auf Augenhöhe begegnen.»

Damit alle 6.-Klässlerinnen und 6.-Klässler aus Niederhasli in den Genuss kommen, mit den Grossen etwas zu entwickeln, führt die Schule den Makerspace-Tag zweimal durch. So können sich die Junglehrerinnen und Junglehrer nach dem ersten Tag überlegen, was sie am zweiten besser machen können, sagt Stühlinger.

Matthias Lang beobachtet jeweils mit Freude, wie die Jugendlichen beim Projekt Makerspace vom User zum Producer werden. Diesen Schritt sollte die Schule unterstützen, ist er überzeugt. «Die Schüler können zwar vieles bedienen, haben aber keine Ahnung was dahinter steckt.»

Auch Embrach erhält Preis

Den Wettbewerb ausgeschrieben hat Spotlight Schweiz. Dahinter stehen mehrere Stiftungen und die Pädagogische Hochschule Zürich. Mitmachen konnten alle Lehrpersonen, die die digitale Transformation gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern anpacken. Eine Jury hat dann zehn Projekte ausgewählt. Aus dem Unterland ist auch die Sekundarschule Embrach ausgezeichnet worden.

Die Schulen erhalten je 12000 Franken Preisgeld. In Niederhasli ist deswegen aber keine Party geplant. Die Schülerinnen und Schüler, die am Projekt teilgenommen haben, sind bereits in der Lehre. Die Schule investiert das Geld für neues Material und für die Einführung eines Makerspace-Tags im Schulhaus Eichi.