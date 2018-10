Junge suchen Kontakt mit Lehrbetrieben

Stellvertretend für die 82 Schülerinnen und Schüler aus den Sekundarschulen Rafz und Unteres Rafzerfeld posierte der 14-jährige Nicolas Filz inmitten des Berufsparcours mit seinen bereits gesammelten Broschüren. Während 45 Minuten hatte er Zeit, sich anhand von Gesprächen mit den anwesenden Lehrlingsbetreuern oder durch die angebotenen Informationen fünf Wunschberufe auf einen Zettel zu notieren. Zuoberst auf seiner Liste standen die Arbeitgeber ZKB und die Neukom Installationen AG.

Rund 20 Lehrlingsbetriebe aus dem regionalen Gewerbe darunter die Gemeindeverwaltungen Rafz und Eglisau präsentierten sich avorgestern Dienstagabend im Singsaal des Oberstufenschulhauses Rafz. Diese Tischmesse bildete den Auftakt des jährlichen Berufsparcours, der es den Zweitklässlern der Oberstufe am 15. November ermöglichen wird, während eines ganzen Tages in drei von fünf Lehrlingsbetrieben zu schnuppern.

Für Patrick Neukom, Vorstand im Gewerbeverein Unteres Rafzerfeld, ist diese Zusammenarbeit zwischen Schule und Gewerbe ein Erfolg. Auch er versuche regionale Lernende für seine angebotenen Lehren des Heizungsinstallateurs und Sanitärs zu gewinnen.

Notare gesucht

Als Novum wurden an der diesjährigen Tischmesse kommende Notare gesucht. «Dieser Beruf ist gar nicht so angestaubt», sagte Schulleiter René Gantner in seinen Begrüssungsworten. Und in der Tat standen am Tisch der Gemeindeverwaltung Eglisau zwei adrett gekleidete junge Männer, die trotz des leicht abschreckend wirkenden dicken Grundbuchs auf dem Tisch eine grosse Schar interessierter Schüler um sich scharen konnten.

Von Stand zu Stand mit ihrem Vater unterwegs war die 14-jährige Sari Spühler aus Rafz. «Ich bin offen für jeden Beruf», sagte sie selbstbewusst. Nur in die Fussstapfen des Vaters, der ein Velogeschäft führt, möchte sie nicht treten. Eine Entscheidung, die offenbar andere Jugendliche während der Berufsfindung ebenfalls treffen, wie das Gespräch mit anderen Müttern und Vätern ergab.

Am Stand von Werner Schmidli standen neben drei Schutzhelmen auch nützliche Werbegeschenke wie Kugelschreiber und Bonbons vom Schweizerischen Baumeisterverband. «Nein, für den Beruf des Maurers oder des Baupraktikers muss ich nicht gross Werbung machen», entgegnete Schmidli einem Vater, dem die vielen Geschenke aufgefallen waren. Bei den Jungs sei seit Jahren ein grosses Interesse für diesen Allwetterberuf zu verzeichnen. Und schon begrüsste er den nächsten interessierten Schüler, Faris Skenderovic.

Geduldig erklärte er dem jungen Rafzer unter anderem, dass die Arbeitszeit im Sommer durchaus 9,5 Stunden betragen könne. Dafür gebe es wieder ruhigere Monate. Für den Sekundarschüler wirkte diese Tatsache keineswegs abschreckend. Denn auf seiner Wunschliste notierte er sich den Beruf des Maurers gleich auf den ersten Platz. Wenn alles gut geht, wird Faris Skenderovic am 15. November als Höhepunkt des Berufsparcours bereits mit Bauführer und Lehrlingsausbildner Werner Schmidli unterwegs sein.

(Zürcher Unterländer)