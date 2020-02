Junge und Umwelt sollen profitieren

13,6 Millionen Franken erhält die Stadt dieses Jahr von der ZKB zusätzlich zur normalen Ausschüttung. Anlässlich ihres 150-Jahr-Jubiläums schüttet die ZKB 150 Millionen Franken an den Kanton und die Gemeinden aus.

Gestern informierte Daniel Leupi (Grüne), Finzanzvorsteher der Stadt Zürich, darüber, was mit dem Geld gemacht werden soll: «Die eine Hälfte möchten wir für Projekte ausgeben, die Kindern und Jugendlichen zugute kommen. Die andere Hälfte soll in Projekte im Bereich Klima- und Umweltschutz fliessen», sagte Leupi gestern vor den Medien.

Die Projektideen sollen aus der Bevölkerung und von Organisationen kommen. Der entsprechende Projektwettbewerb soll wenn möglich noch dieses Jahr lanciert werden.

Da das Geld der ZKB erst einmal in die normale laufende Rechnung einfliesst, braucht der Stadtrat das Einverständnis des Stadtparlaments für das Vorhaben. Diesem soll ein entsprechender Rahmenkredit beantragt werden.

«Dinge, für die im normalen Budget kein Geld da ist»

Die Projekte sollen gemäss Leupi verschiedene Anforderungen erfüllen müssen. «Es sollten Dinge sein, für die im normalen Budget kein Geld da ist. Und sie sollten zeitlich begrenzt sein.» Der Stadtrat will den ZKB-Jubiläumsbatzen innerhalb von rund drei Jahren ausgeben.

Das Vorgehen der Stadt deckt sich mit dem, was der ZKB bei der Ankündigung der Sonderausschüttung vorschwebte: Kanton und Gemeinden sollen mit dem Geld etwas Besonderes realisieren können. Was der Kanton mit seinen 100 Millionen Franken vorhat, ist noch nicht bekannt. Einige Gemeinden schreiben das Geld einfach der laufenden Rechnung gut, andere wollen es für konkrete Projekte ausgeben.

«Klima und Umwelt» ist nicht nur einer der Themenschwerpunkte des Jubiläumsgeschenks, sondern auch innerhalb der strategischen Planung des städtischen Finanzdepartements. «Bis 2030 wollen wir beispielsweise eine CO2-neutrale Versorgung aller städtischen Wohnsiedlungen mit 100 Prozent erneuerbarer Energie umsetzen», sagte Leupi auf dem Dach der Wohnsiedlung Kronenwiese.

Städtische Wohnsiedlungen sollen CO2-neutral werden

Die 2016 fertiggestellte Siedlung mit 99 Wohnungen gilt laut Leupi in Sachen Energie als «Mustersiedlung». Fast die gesamte Dachfläche ist mit Photovoltaikmodulen versehen. Geheizt (und im Sommer gekühlt) wird mit einer Erdwärmesonde. Die dafür notwendige Wärmepumpe nutzt – wann immer möglich – den Strom der Solaranlage. In den kommenden Jahren sollen nun alle städtischen Wohnsiedlung unter die Lupe genommen und der Handlungsbedarf ermittelt werden.

Leupis Departement prüft auch, ob und zu welchen Bedingungen die Stadt mit sogenannten Green Bonds Geld am Kapitalmarkt aufnehmen könnte. Mit den grünen Anleihen werden Vorhaben finanziert, die dem Umwelt- oder Klimaschutz dienen.

«Die Herausforderung für die Stadt Zürich ist, dass wir eigentlich nicht Geld aufnehmen wollen, welches dann nur zur Finanzierung einer einzigen Aufgabe verwendet werden kann», sagte Leupi. Dies mache man nur in Ausnahmefällen. Da die Stadt in Umwelt- und Klimafragen aber generell sehr engagiert sei, könne sie die Green Bonds möglicherweise auch ohne die übliche Einschränkung auf ein bestimmtes Projekt nutzen.

Personalpolitik und Digitalisierung vorantreiben

Weitere wichtige Punkte in der strategischen Planung sind die Weiterentwicklung der städtischen Personalpolitik sowie die Förderung des gemeinnützigen Wohnbaus und günstiger Gewerbeflächen. Zudem soll die Digitalisierung öffentlicher Services und interner Abläufe vorangetrieben werden.

Bei der Personalpolitik etwa geht es laut Leupi darum, als Arbeitgeber möglichst attraktiv zu bleiben. «Wie andere Arbeitgeber auch beschäftigen wir zahlreiche Angestellte der sogenannten Babyboomer-Generation, also Leute mit Jahrgang 1964 oder älter. Diese werden in den kommenden Jahren in Rente gehen, und wir müssen schauen, wie wir sie ersetzen.»

Die Stadt will deswegen unter anderem im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie punkten. «Dabei geht es auch, aber nicht nur um Teilzeitarbeitsmodelle. In diesem Bereich sind wir heute bereits sehr aktiv.»