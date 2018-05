Junger Tanzverein zeigt seine kreative Ader

Ballett mit Theater vereint, untermalt von Livemusik und alles in eine Erzählgeschichte eingebunden – «Bublina» war das erste Projekt des Walliseller Jugendtanzvereins «Neodancers» von Petra Lüscher. Die in der Slowakei professionell ausgebildete Balletttänzerin und Tanzlehrerin ist sich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gewohnt; seit Jahren leitet sie die Ballettschule Petra Lüscher mit Sitz in Wallisellen und Pfäffikon, in dem sie 140 Ballettbegeisterte von drei Jahren bis ins Erwachsenenalter unterrichtet.

Eine «kleine «Umstellung» sei bei «Bublina» der Einbezug von Elementen gewesen, die sie im regulären Ballettunterricht sonst nicht verwende – ein Tanztheater eben. «Ich habe durch das Projekt Dinge entdeckt, die mir so gefallen haben, dass ich sie wiederverwenden werde», sagt die freischaffende Tänzerin.

Erst ein Projektvorschlag

Den Beginn des Jugendtanzvereins machte eine Anfrage des Theater Miller’s. «Ich wurde Anfang 2017 angefragt, ob ich beim Tanzfestival ‹Miller’s Laien Lab› mitmachen wollte.» Für das geplante Projekt gründete Petra Lüscher daraufhin «Neodancers», dem vorerst 12 Schülerinnen und einer der beiden Jungs aus ihrer Tanzschule sowie drei Musiker beigetreten sind. «Die Idee ist aber, dass für zukünftige Tanzprojekte auch Tänzer von externen Schulen beim Verein teilnehmen.»

Für Miller’s Rahmenthema «lokal versus global» entwarf Lüscher eine Geschichte über zwei charakterlich unterschiedliche Balletttänzerinnen aus zwei Ländern. Die Schweizerin, die ihre Leidenschaft isoliert wie in einer «Bublina» – Blase auf Slowakisch – lebt, trifft auf eine weltoffene Russin. Live-gesungene Musik wird begleitet von Bass, Schlagzeug und E-Gitarre, dazu Klassik und Pop aus den Boxen, eine Erzählerin, die die Handlung der Tänze unterstreicht, und Rollen, die Teilnehmerinnen tanzend darstellen mussten. Vieles war für die Tänzerinnen neu, aber aufregend.

Erprobtes weiterführen

«Es gefällt mir sehr, dass wir eine Geschichte im Tanz erzählen», sagte die 11-jährige Liza aus Wallisellen. Besonders sei die «Russlandszene» in tiefem Rotlicht gewesen, die Lüscher bei der der Entstehung nur gesteuert hat. «Ich wollte, dass die Kinder einen Tanz selber entwerfen. Dazu haben sie sich Gedanken darüber gemacht, was für sie Russland bedeutet.» Die Stichworte, die in den Tanz eingeflossen sind, waren unter anderem Arroganz, Kampf, viel Platz, Gewalt und Hochleistung.» Auch an Humor und weiterem Einfallsreichtum fehlte es in dem einstündigen Stück nicht.

Das Feedback des Publikums war positiv, Lüscher hat Inspirationen für ihre weitere Arbeit gesammelt. «Im Ballett ist Schauspielern eigentlich immer dabei, aber mit den Elementen von Theater, einer Erzählerin und Livemusik ist es noch schöner und reicher geworden.» Diese Machart soll auch in zukünftige Aufführungen eingebunden werden. «Mit der ganzen Tanzschule haben wir am 9. und 10. Juni im Saal zum Doktorhaus in Wallisellen eine grosse Aufführung und ich habe schon Ideen aus ‹Bublina› übernommen.»

Die Fortschritte ihrer Schülerinnen sei während der fünf Aufführungen von Januar bis Mai sichtbar gewesen. «Ein Stück sollte von der Premiere bis zur Dernière immer besser werden und auch die Kinder wachsen in ihren Rollen. Sie haben sich in ihrer Persönlichkeit weiterentwickelt, und das ist wunderbar zu sehen.» (Zürcher Unterländer)